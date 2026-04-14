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Marktkap. 28,01 Mrd. EUR

KGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
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WKN 938427

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ISIN CH0010645932

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Symbol GVDBF

Deutsche Bank AG

Givaudan Hold

10:41 Uhr
Givaudan Hold
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.100,00 EUR -16,00 EUR -0,51%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3000 Franken auf "Hold" belassen. Das Wachstum im ersten Quartal habe über den Markterwartungen gelegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Gegenwind für den Aromenhersteller nehme allerdings zu./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Hold

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3.000,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2.862,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
4,82%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
2.858,71 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
4,94%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.156,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:11 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
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