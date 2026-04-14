Givaudan Aktie
Marktkap. 28,01 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3000 Franken auf "Hold" belassen. Das Wachstum im ersten Quartal habe über den Markterwartungen gelegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Gegenwind für den Aromenhersteller nehme allerdings zu./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Hold
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3.000,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2.862,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
4,82%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2.858,71 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
4,94%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.156,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
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|Givaudan Hold
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|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|08:11
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|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
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|14.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Givaudan Underperform
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|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|08:11
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG