DAX 23.910 +2,1%ESt50 5.819 +2,4%MSCI World 4.446 +0,6%Top 10 Crypto 9,2115 +3,6%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.888 +3,3%Euro 1,1656 +0,2%Öl 90,90 +1,2%Gold 5.191 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway
Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Givaudan Aktie

Kaufen
Verkaufen
Givaudan Aktien-Sparplan
3.188,00 EUR -5,00 EUR -0,16 %
STU
2.892,00 CHF +36,00 CHF +1,26 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 29,14 Mrd. EUR

KGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938427

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0010645932

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GVDBF

Barclays Capital

Givaudan Overweight

08:56 Uhr
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.188,00 EUR -5,00 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3650 Franken auf "Overweight" belassen. Ein Ölpreis nachhaltig über 100 US-Dollar würde sich belastend auf die Hersteller von Inhaltsstoffen für Konsumprodukte auswirken, schrieb Analyst Alex Sloane am Montagabend. Höhere Energiekosten, Öl-basierte Inhaltsstoffe und steigende Frachtkosten drohten die Margen zu drücken. Givaudan, Symrise und Croda wären am stärksten betroffen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Overweight

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
3.650,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
2.856,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
27,80%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
2.892,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
26,21%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.365,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:56 Givaudan Overweight Barclays Capital
27.02.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 Givaudan Sell Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Givaudan-Anlage SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr gekostet SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SMI am Freitagnachmittag leichter
finanzen.net Börse Zürich: SLI liegt nachmittags im Minus
finanzen.net SMI aktuell: Am Mittag Pluszeichen im SMI
finanzen.net Schwacher Handel: SMI zeigt sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net SIX-Handel SLI beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI liegt letztendlich im Plus
finanzen.net Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Ende des Mittwochshandels steigen
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester
RSS Feed
Givaudan AG zu myNews hinzufügen