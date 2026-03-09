Givaudan Aktie
Marktkap. 29,14 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3650 Franken auf "Overweight" belassen. Ein Ölpreis nachhaltig über 100 US-Dollar würde sich belastend auf die Hersteller von Inhaltsstoffen für Konsumprodukte auswirken, schrieb Analyst Alex Sloane am Montagabend. Höhere Energiekosten, Öl-basierte Inhaltsstoffe und steigende Frachtkosten drohten die Margen zu drücken. Givaudan, Symrise und Croda wären am stärksten betroffen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Overweight
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
3.650,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
2.856,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
27,80%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
2.892,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
26,21%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.365,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
