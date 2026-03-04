SMI aktuell: Am Mittag Pluszeichen im SMI

Marktbericht

Am Donnerstagmittag herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Am Donnerstag steht der SMI um 12:07 Uhr via SIX 0,03 Prozent im Plus bei 13.515,40 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,610 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,302 Prozent tiefer bei 13.469,98 Punkten, nach 13.510,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.557,69 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.388,19 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 2,07 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, lag der SMI-Kurs bei 13.466,04 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 05.12.2025, einen Stand von 12.936,30 Punkten auf. Der SMI lag vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 13.112,75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 2,02 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.941,92 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 1,85 Prozent auf 848,40 CHF), Holcim (+ 1,51 Prozent auf 68,76 CHF), Swiss Life (+ 0,93 Prozent auf 848,60 CHF), Logitech (+ 0,70 Prozent auf 71,60 CHF) und Givaudan (+ 0,68 Prozent auf 2.946,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Kühne + Nagel International (-1,08 Prozent auf 178,50 CHF), Roche (-0,61 Prozent auf 356,60 CHF), Sika (-0,49 Prozent auf 150,95 CHF), Novartis (-0,28 Prozent auf 127,32 CHF) und Zurich Insurance (-0,18 Prozent auf 544,00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.576.880 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 312,238 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,44 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net