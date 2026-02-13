DAX 24.868 -0,2%ESt50 5.984 +0,0%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.752 -0,3%Euro 1,1855 -0,2%Öl 68,22 +0,7%Gold 4.984 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Wall Street bleibt geschlossen -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Krypto, Alphabet, Palantir, Zalando im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Chevron-Aktie: Gas-Erkundung vor Kreta und Peloponnes gestartet Chevron-Aktie: Gas-Erkundung vor Kreta und Peloponnes gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Roche Aktien-Sparplan
394,15 EUR -0,70 EUR -0,18 %
FSE
360,50 CHF +0,50 CHF +0,14 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 313,96 Mrd. EUR

KGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

Jefferies & Company Inc.

Roche Underperform

14:11 Uhr
Roche Underperform
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
394,15 EUR -0,70 EUR -0,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Die Aktien der Schweizer handelten mit einem Aufschlag von etwa einem Viertel zum Durchschnitt europäischer Wettbewerber, schrieb Michael Leuchten am Montag. Diese Prämie werde jedoch vom Wachstum nicht gerechtfertigt. Neuigkeiten von Wettbewerbern in diesem Jahr drohten vielmehr zu einer Gefahr für die Medikamente von Roche zu werden. Entsprechende Risiken existierten für Fenebrutinib gegen Multiple Sklerose und für Giredestrant gegen Brustkrebs./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Underperform

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
360,30 CHF		 Abst. Kursziel*:
-36,16%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
360,50 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-36,20%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
347,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

14:11 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Roche Overweight Barclays Capital
09.02.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Roche Overweight Barclays Capital
02.02.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Dow Jones Autoimmunerkrankung Roche-Aktie unbeeindruckt: Gazyva/Gazyvaro zeigt Studienerfolg bei seltener Nierenerkrankung Roche-Aktie unbeeindruckt: Gazyva/Gazyvaro zeigt Studienerfolg bei seltener Nierenerkrankung
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI im Aufwind
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SLI mittags auf grünem Terrain
finanzen.net Roche Aktie News: Roche macht am Mittag Boden gut
finanzen.net Optimismus in Zürich: SMI verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Montagshandel in Zürich: SLI verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge
finanzen.net Roche Aktie News: Roche büßt am Vormittag ein
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Gewinne
finanzen.net Gewinne in Zürich: SLI klettert zum Handelsende
Roche Holding AG Roche announces positive phase III results for Gazyva/Gazyvaro in primary membranous nephropathy, marking a significant milestone in this autoimmune disease
Benzinga Roche Says Experimental Drug Helped Slow Disability In Progressive Multiple Sclerosis Study
Roche Holding AG Roche’s fenebrutinib is the first investigational medicine in over a decade that reduces disability progression in primary progressive multiple sclerosis (PPMS)
Benzinga Roche Sees Steady 2026 Growth As Key Drugs Post Double-Digit Gains
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche reports strong 2025 results with 7% sales growth
Zacks Roche Reports Upbeat Efficacy Data From Phase II Obesity Study
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche announces positive Phase II results for its dual GLP-1/GIP receptor agonist CT-388 in people living with obesity
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Micron Technology, Roche and UnitedHealth
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen