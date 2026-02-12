Airbus Aktie
Marktkap. 155,11 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe marginal besser als erwartet abgeschnitten, doch der Ausblick auf 2026 enttäusche, schrieb Christophe Menard am Donnerstag. Zudem habe Airbus die mittelfristigen Ziele für die Auslieferungszahlen nach unten angepasst./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
186,88 €
|Abst. Kursziel*:
33,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
186,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,29%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
229,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|13:06
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:01
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|13:06
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:01
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|13:06
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:01
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)