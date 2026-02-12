DAX 25.008 -1,1%ESt50 6.039 -1,1%MSCI World 4.535 -0,1%Top 10 Crypto 8,5320 -2,9%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.170 -0,4%Euro 1,1763 -0,2%Öl 71,60 +1,8%Gold 4.995 +0,4%
186,16 EUR -14,04 EUR -7,01 %
STU
186,54 EUR -14,61 EUR -7,26 %
GVIE
Marktkap. 155,11 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

13:06 Uhr
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe marginal besser als erwartet abgeschnitten, doch der Ausblick auf 2026 enttäusche, schrieb Christophe Menard am Donnerstag. Zudem habe Airbus die mittelfristigen Ziele für die Auslieferungszahlen nach unten angepasst./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
186,88 €		 Abst. Kursziel*:
33,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
186,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,29%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
229,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

