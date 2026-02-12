Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe marginal besser als erwartet abgeschnitten, doch der Ausblick auf 2026 enttäusche, schrieb Christophe Menard am Donnerstag. Zudem habe Airbus die mittelfristigen Ziele für die Auslieferungszahlen nach unten angepasst./gl/ag

