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Porsche Automobil Aktie

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29,69 EUR -0,91 EUR -2,97 %
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Porsche Automobil jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 9,4 Mrd. EUR

KGV 4,61 Div. Rendite 3,78%
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Symbol POAHF

DZ BANK

Porsche Automobil Halten

12:16 Uhr
Porsche Automobil Halten
Aktie in diesem Artikel
Porsche Automobil Holding SE
29,69 EUR -0,91 EUR -2,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien der Porsche SE beim fairen Wert von 33 Euro auf "Halten" belassen. Bei dem geplanten Mehrheitsverkauf der VW-Tochter Everllence (ehemals MAN Energy

Solutions) könnte ein Zuschlag an die Porsche SE zu Interessenkonflikten führen, schrieb Michael Punzet am Montag. Zudem würde dies nur bedingt die Diversifikation des Beteiligungsportfolios der Porsche SE erhöhen, da sie über die VW-Beteiligung bereits an Everllence beteiligt sei./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 09:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Zusammenfassung: Porsche Automobil Halten

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
30,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
29,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:16 Porsche Automobil Halten DZ BANK
15.05.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.04.26 Porsche Automobil Hold Warburg Research
31.03.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
20.02.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
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