Porsche Automobil Aktie
Marktkap. 9,4 Mrd. EURKGV 4,61 Div. Rendite 3,78%
WKN PAH003
ISIN DE000PAH0038
Symbol POAHF
Porsche Automobil Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien der Porsche SE beim fairen Wert von 33 Euro auf "Halten" belassen. Bei dem geplanten Mehrheitsverkauf der VW-Tochter Everllence (ehemals MAN Energy
Solutions) könnte ein Zuschlag an die Porsche SE zu Interessenkonflikten führen, schrieb Michael Punzet am Montag. Zudem würde dies nur bedingt die Diversifikation des Beteiligungsportfolios der Porsche SE erhöhen, da sie über die VW-Beteiligung bereits an Everllence beteiligt sei./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 09:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Zusammenfassung: Porsche Automobil Halten
|Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
30,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
29,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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