Porsche Automobil vz. Aktie

36,56 EUR +0,24 EUR +0,66 %
STU
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Halbjahreszahlen von 55 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die gesenkte Prognose für das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern sei Folge eines mauen Marktumfelds, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten für die Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG hätten sich eingetrübt./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 10:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE Vz		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,50 €		 Abst. Kursziel*:
36,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,76%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

14:16 Porsche Automobil vz. Buy Deutsche Bank AG
27.05.25 Porsche Automobil vz. Market-Perform Bernstein Research
03.04.25 Porsche Automobil vz. Market-Perform Bernstein Research
27.03.25 Porsche Automobil vz. Halten DZ BANK
10.03.25 Porsche Automobil vz. Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

