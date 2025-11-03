DAX 23.733 -1,7%ESt50 5.599 -1,4%MSCI World 4.382 -0,3%Top 10 Crypto 14,11 -0,6%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.096 -2,6%Euro 1,1514 -0,1%Öl 64,12 -1,1%Gold 3.999 -0,1%
Porsche Automobil Aktie

34,62 EUR -0,26 EUR -0,75 %
STU
Marktkap. 10,55 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,25%
WKN PAH003

ISIN DE000PAH0038

Symbol POAHF

UBS AG

Porsche Automobil Neutral

09:01 Uhr
Porsche Automobil Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Autoholding Porsche SE von 32 auf 37 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Patrick Hummel passte sein Bewertungsmodell am Montagnachmittag an die aktuellen Kursziele für die Beteiligungen VW und den Sportwagenbauer Porsche AG an. Zudem berücksichtigte er die Halbjahresbilanz der Porsche SE. Hauptrisiko für Porsche SE blieben die Dividenden der beiden./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,51 €		 Abst. Kursziel*:
7,22%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
34,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,87%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

