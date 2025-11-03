Porsche Automobil Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Autoholding Porsche SE von 32 auf 37 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Patrick Hummel passte sein Bewertungsmodell am Montagnachmittag an die aktuellen Kursziele für die Beteiligungen VW und den Sportwagenbauer Porsche AG an. Zudem berücksichtigte er die Halbjahresbilanz der Porsche SE. Hauptrisiko für Porsche SE blieben die Dividenden der beiden./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
