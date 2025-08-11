Porsche Automobil vz. Aktie
Marktkap. 11,1 Mrd. EURDiv. Rendite 5,25%
WKN PAH003
ISIN DE000PAH0038
Symbol POAHF
Porsche Automobil vz Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Bewertung der Porsche SE weise weiterhin einen Abschlag gegenu?ber dem Wert der beiden Kernbeteiligungen auf, welcher mit aktuell 33 Prozent weiterhin leicht u?ber seiner Annahme von 30 Prozent liege, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe jedoch kurzfristig keinen Auslöser für eine deutliche Reduzierung des Abschlags. Als zusätzlichen Belastungsfaktor sieht er einen möglichen Abstieg in den MDax im September./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 09:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Zusammenfassung: Porsche Automobil vz. Halten
|Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE Vz
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
36,71 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
36,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz
|14:51
|Porsche Automobil vz. Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.25
|Porsche Automobil vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.25
|Porsche Automobil vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.25
|Porsche Automobil vz. Halten
|DZ BANK
|14:51
|Porsche Automobil vz. Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.25
|Porsche Automobil vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.25
|Porsche Automobil vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.25
|Porsche Automobil vz. Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.24
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.24
|Porsche Automobil vz. Kaufen
|DZ BANK
|30.08.24
|Porsche Automobil vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.25
|Porsche Automobil vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Porsche Automobil vz. Underweight
|Barclays Capital
|03.10.24
|Porsche Automobil vz. Underweight
|Barclays Capital
|14:51
|Porsche Automobil vz. Halten
|DZ BANK
|27.05.25
|Porsche Automobil vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.25
|Porsche Automobil vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.25
|Porsche Automobil vz. Halten
|DZ BANK
|10.02.25
|Porsche Automobil vz. Hold
|Warburg Research