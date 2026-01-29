adidas Aktie
Marktkap. 25,81 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Aneesha Sherman attestierte dem Sportartikelkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie übertroffene Erwartungen und hob hervor, dass es nach drei Jahren Pause wieder Aktienrückkäufe gebe./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
150,55 €
|Abst. Kursziel*:
79,34%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
151,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
77,75%
|
Analyst Name:
Aneesha Sherman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
221,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
