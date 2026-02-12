DAX24.833 -0,1%Est505.988 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 +1,8%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.376 +1,1%Euro1,1857 -0,1%Öl67,65 +0,2%Gold4.940 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Allianz 840400 Heidelberg Materials 604700 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX wenig bewegt -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
SAFRAN-Aktie deutlich höher: Triebwerkhersteller peilt deutlich mehr Gewinn in kommenden Jahren an SAFRAN-Aktie deutlich höher: Triebwerkhersteller peilt deutlich mehr Gewinn in kommenden Jahren an
JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Blick

Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX mittags

13.02.26 12:25 Uhr
Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX mittags | finanzen.net

So bewegt sich der DAX heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
154,60 EUR 0,45 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
57,16 EUR -2,02 EUR -3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
29,95 EUR -0,91 EUR -2,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
216,00 EUR 7,00 EUR 3,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
32,11 EUR -0,01 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
127,75 EUR 2,15 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
384,40 EUR 2,10 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
35,70 EUR 0,07 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.605,00 EUR 18,50 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
50,86 EUR -0,98 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
172,24 EUR 0,96 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
247,45 EUR -13,50 EUR -5,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
157,10 EUR -5,25 EUR -3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
102,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.818,7 PKT -34,0 PKT -0,14%
Charts|News|Analysen

Um 12:09 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent tiefer bei 24.810,14 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,133 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,122 Prozent tiefer bei 24.822,30 Punkten, nach 24.852,69 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.898,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24.750,47 Einheiten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 0,203 Prozent nach. Der DAX lag vor einem Monat, am 13.01.2026, bei 25.420,66 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.11.2025, den Wert von 24.041,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, stand der DAX bei 22.612,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,10 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Bei 24.266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 3,66 Prozent auf 390,90 EUR), Deutsche Börse (+ 3,21 Prozent auf 215,20 EUR), Merck (+ 2,11 Prozent auf 128,05 EUR), Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 1.611,50 EUR) und SAP SE (+ 1,37 Prozent auf 172,02 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Siemens (-3,81 Prozent auf 247,20 EUR), Brenntag SE (-2,99 Prozent auf 57,08 EUR), Deutsche Bank (-2,85 Prozent auf 29,95 EUR), RWE (-2,61 Prozent auf 50,74 EUR) und Siemens Energy (-2,57 Prozent auf 157,25 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 3.226.840 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 199,943 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
11:51Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:11Siemens UnderweightBarclays Capital
12.02.2026Siemens OutperformBernstein Research
12.02.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.02.2026Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:51Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026Siemens OutperformBernstein Research
12.02.2026Siemens BuyUBS AG
12.02.2026Siemens BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2026Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.02.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.02.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
13.01.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
06.01.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
18.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:11Siemens UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen