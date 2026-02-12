Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX mittags

Index-Performance im Blick

So bewegt sich der DAX heute.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent tiefer bei 24.810,14 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,133 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,122 Prozent tiefer bei 24.822,30 Punkten, nach 24.852,69 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.898,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24.750,47 Einheiten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 0,203 Prozent nach. Der DAX lag vor einem Monat, am 13.01.2026, bei 25.420,66 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.11.2025, den Wert von 24.041,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, stand der DAX bei 22.612,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,10 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Bei 24.266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 3,66 Prozent auf 390,90 EUR), Deutsche Börse (+ 3,21 Prozent auf 215,20 EUR), Merck (+ 2,11 Prozent auf 128,05 EUR), Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 1.611,50 EUR) und SAP SE (+ 1,37 Prozent auf 172,02 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Siemens (-3,81 Prozent auf 247,20 EUR), Brenntag SE (-2,99 Prozent auf 57,08 EUR), Deutsche Bank (-2,85 Prozent auf 29,95 EUR), RWE (-2,61 Prozent auf 50,74 EUR) und Siemens Energy (-2,57 Prozent auf 157,25 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 3.226.840 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 199,943 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net