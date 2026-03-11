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KGV 101,47
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WKN 703000

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ISIN DE0007030009

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Symbol RNMBF

Barclays Capital

Rheinmetall Overweight

19:11 Uhr
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.553,00 EUR -53,00 EUR -3,30%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2175 auf 2125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio kappte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar seine Schätzungen für den operativen Gewinn im laufenden und kommenden Jahr, schrieb aber zugleich: Die Aktie des Rüstungsunternehmens werde derzeit mit einem Abschlag von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Sektor gehandelt. Er sprach von einer "übertriebenen Korrektur angesichts des Wachstumspotenzials im Vergleich zur breiteren Branche"./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.125,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.554,00 €		 Abst. Kursziel*:
36,74%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.553,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,83%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.080,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

19:11 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
17.03.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.03.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 Rheinmetall Hold Warburg Research
12.03.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
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