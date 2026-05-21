Rheinmetall Aktie
Marktkap. 57,41 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 2035 Euro auf "Overweight" belassen. Es gebe weiterhin positive Botschaften für das zweite Quartal, schrieb Afonso Osorio am Donnerstagabend. Doch Anleger warteten weiter darauf, dass der Rüstungskonzern nun auch abliefere. Der Auftragsanstieg, die Kapazitätsinvestitionen und die mehrjährigen Umsatzziele untermauerten auf lange Sicht eine Investition in die Aktie./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
2.035,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.223,80 €
|Abst. Kursziel*:
66,29%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.223,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
66,34%
|
Analyst Name:
Afonso Osorio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.886,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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