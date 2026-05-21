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WKN 703000

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ISIN DE0007030009

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Symbol RNMBF

Barclays Capital

Rheinmetall Overweight

11:51 Uhr
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.223,40 EUR 12,00 EUR 0,99%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 2035 Euro auf "Overweight" belassen. Es gebe weiterhin positive Botschaften für das zweite Quartal, schrieb Afonso Osorio am Donnerstagabend. Doch Anleger warteten weiter darauf, dass der Rüstungskonzern nun auch abliefere. Der Auftragsanstieg, die Kapazitätsinvestitionen und die mehrjährigen Umsatzziele untermauerten auf lange Sicht eine Investition in die Aktie./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.035,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.223,80 €		 Abst. Kursziel*:
66,29%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.223,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
66,34%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.886,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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