United Internet Aktie

25,96 EUR -0,66 EUR -2,48 %
STU
Marktkap. 4,68 Mrd. EUR

KGV 16,79 Div. Rendite 1,81%
WKN 508903

ISIN DE0005089031

Symbol UDIRF

United Internet Buy

10:56 Uhr
United Internet Buy
United Internet AG
25,96 EUR -0,66 EUR -2,48%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für United Internet von 31 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit einer Beteiligung von 86 Prozent an 1&1 und 64 Prozent an Ionos sei United Internet vor allem eine Story dieser zwei Unternehmen, schrieb Nizla Naizer am Freitag. Das Portfolio sollte gute Ergebnisse hervorbringen. Naizer vereinfachte nun ihr Bewertungsmodell für United Internet mit Blick auf den Verkauf von Versatel an 1&1./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet Buy

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,78 €		 Abst. Kursziel*:
31,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,97%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

10:56 United Internet Buy Deutsche Bank AG
21.05.26 United Internet Equal Weight Barclays Capital
20.05.26 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

