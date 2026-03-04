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Barclays Capital

United Internet Equal Weight

16:56 Uhr
United Internet Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
United Internet AG
26,48 EUR 1,02 EUR 4,01%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Bei der Mobilfunktochter 1&1 habe das operative Ergebnis (Ebitda) unter Roaming-Kosten gelitten, doch bei dem Mutterkonzern habe dieses knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Ganesha Nagesha in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass Übernahmefantasie bei 1&1 und United Internet im Fokus bleibt. Eine Konsolidierung am deutschen Telekom-Markt bleibe ein glaubwürdiges Ergebnis./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Internet Equal Weight

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
26,22 €		 Abst. Kursziel*:
-4,65%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
26,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,59%
Analyst Name:
Ganesha Nagesha 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

16:56 United Internet Equal Weight Barclays Capital
11:46 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 United Internet Equal Weight Barclays Capital
13.03.26 United Internet Equal Weight Barclays Capital
10.02.26 United Internet Buy UBS AG
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