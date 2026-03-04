United Internet Aktie
Marktkap. 4,47 Mrd. EURDiv. Rendite 2,55%
WKN 508903
ISIN DE0005089031
Symbol UDIRF
United Internet Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Bei der Mobilfunktochter 1&1 habe das operative Ergebnis (Ebitda) unter Roaming-Kosten gelitten, doch bei dem Mutterkonzern habe dieses knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Ganesha Nagesha in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass Übernahmefantasie bei 1&1 und United Internet im Fokus bleibt. Eine Konsolidierung am deutschen Telekom-Markt bleibe ein glaubwürdiges Ergebnis./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Internet Equal Weight
|Unternehmen:
United Internet AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
26,22 €
|Abst. Kursziel*:
-4,65%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
26,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,59%
|
Analyst Name:
Ganesha Nagesha
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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