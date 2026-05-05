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Marktkap. 32,35 Mrd. EUR

KGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
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DZ BANK

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18:06 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberg Materials von 249 auf 228 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Baustoffkonzern habe im ersten Quartal eine insgesamt solide Geschäftsentwicklung verzeichnet und dürfte die Jahresziele gut erreichen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund des herausfordernden Umfelds habe er jedoch seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2026 und 2027 reduziert./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Kaufen

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
190,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
189,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
243,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

14:26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
13:46 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
13:46 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:41 Heidelberg Materials Buy UBS AG
09:31 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 223.64
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