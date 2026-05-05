Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 32,35 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberg Materials von 249 auf 228 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Baustoffkonzern habe im ersten Quartal eine insgesamt solide Geschäftsentwicklung verzeichnet und dürfte die Jahresziele gut erreichen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund des herausfordernden Umfelds habe er jedoch seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2026 und 2027 reduziert./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Kaufen
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
190,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
189,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
243,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|14:26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:46
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|09:31
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14:26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:46
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|09:31
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|13:46
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:46
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|09:31
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|14:26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets