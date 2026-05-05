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Marktkap. 32,35 Mrd. EUR

KGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
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WKN 604700

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Symbol HLBZF

UBS AG

Heidelberg Materials Buy

13:41 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Heidelberg Materials nach Quartalszahlen des Baustoffkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Umsatz und die Ergebnisse lägen im Rahmen der Erwartungen, was angesichts einer Reihe starker Zwischenberichte aus der Branche etwas enttäuschen könnte, schrieb Julian Radlinger am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das erste Quartal habe für den Konzern aber eine relativ geringe Bedeutung./rob/gl/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
194,90 €		 Abst. Kursziel*:
33,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
193,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,23%
Analyst Name:
Julian Radlinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
243,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17.04.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 223.64
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