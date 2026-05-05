Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 32,35 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Heidelberg Materials nach Quartalszahlen des Baustoffkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Umsatz und die Ergebnisse lägen im Rahmen der Erwartungen, was angesichts einer Reihe starker Zwischenberichte aus der Branche etwas enttäuschen könnte, schrieb Julian Radlinger am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das erste Quartal habe für den Konzern aber eine relativ geringe Bedeutung./rob/gl/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
194,90 €
|Abst. Kursziel*:
33,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
193,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,23%
|
Analyst Name:
Julian Radlinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
243,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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