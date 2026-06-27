Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 32,14 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 221 auf 217 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Anthony Codling kappte seine Prognosen für 2026 am Montag etwas aufgrund aktueller Währungsparameter und leicht gesunkener Wachstumserwartungen. Seine Ebit-Prognose liege aber noch im Rahmen der Zielspanne, betonte der Experte in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Juli./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
217,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
172,25 €
|Abst. Kursziel*:
25,98%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
168,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,09%
|
Analyst Name:
Anthony Codling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
243,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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