PNE Aktie
Marktkap. 589,85 Mio. EURDiv. Rendite 0,40%
WKN A0JBPG
ISIN DE000A0JBPG2
Symbol PNWDF
AI Analyse
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal seien klar besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Kaiser am Freitag. Schwachpunkt des Wind- und Solarparkbetreibers sei allerdings der Bereich Projektentwicklung./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PNE
Zusammenfassung: PNE Buy
|Unternehmen:
PNE AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,21 €
|Abst. Kursziel*:
66,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,82%
|
Analyst Name:
Philipp Kaiser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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