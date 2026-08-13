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AI Analyse

Warburg Research

PNE Buy

10:11 Uhr
PNE Buy
Aktie in diesem Artikel
PNE AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal seien klar besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Kaiser am Freitag. Schwachpunkt des Wind- und Solarparkbetreibers sei allerdings der Bereich Projektentwicklung./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PNE

Zusammenfassung: PNE Buy

Unternehmen:
PNE AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,21 €		 Abst. Kursziel*:
66,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,82%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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18.06.26 PNE Buy Warburg Research
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19.05.26 PNE Buy Warburg Research
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