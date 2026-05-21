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PNE: Starker Jahresstart

21.05.26 13:34 Uhr

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PNE: Starker Jahresstart | finanzen.net

In einem starken Auftaktquartal hat die PNE AG das EBITDA mehr als vervierfacht. First Berlin Equity Research bestätigt daraufhin das Kursziel.

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PNE AG
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Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) das EBITDA mit 16,6 Mio. Euro mehr als vervierfacht. Hintergrund hierfür seien gestiegene Projektverkäufe und die sehr gute Entwicklung im Segment Stromentwicklung gewesen. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 12,00 Euro, senkt die Einstufung aber auf „Add“ (zuvor: „Buy“).

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.05.2026, 13:25 Uhr)

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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von First Berlin Equity Research GmbH am 21.05.2026 um 10:37 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7bc71b5216205bf329be4a18816d7d9e
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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