PNE Aktie
Marktkap. 799,74 Mio. EURDiv. Rendite 0,40%
WKN A0JBPG
ISIN DE000A0JBPG2
Symbol PNWDF
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 15,10 auf 12 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zwar sei das erste Geschäftsquartal stark gewesen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Dem stehe aber eine niedrigere Bewertungsbasis im Segment Projektentwicklung gegenüber. Das Marktumfeld sei hier anspruchsvoll und es gebe politische Unwägbarkeiten rund um Erneuerbare Energien. Auch im Segment Stromerzeugung sei die Bewertungsbasis nun niedriger als zuvor./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PNE
Zusammenfassung: PNE Buy
|Unternehmen:
PNE AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,38 €
|Abst. Kursziel*:
15,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
|
Analyst Name:
Philipp Kaiser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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