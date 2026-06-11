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Warburg Research

PNE Buy

10:11 Uhr
PNE Buy
Aktie in diesem Artikel
PNE AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 15,10 auf 12 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zwar sei das erste Geschäftsquartal stark gewesen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Dem stehe aber eine niedrigere Bewertungsbasis im Segment Projektentwicklung gegenüber. Das Marktumfeld sei hier anspruchsvoll und es gebe politische Unwägbarkeiten rund um Erneuerbare Energien. Auch im Segment Stromerzeugung sei die Bewertungsbasis nun niedriger als zuvor./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:00 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PNE

Zusammenfassung: PNE Buy

Unternehmen:
PNE AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,38 €		 Abst. Kursziel*:
15,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PNE AG

10:11 PNE Buy Warburg Research
21.05.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH
19.05.26 PNE Kaufen SMC Research
19.05.26 PNE Buy Warburg Research
31.03.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH
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