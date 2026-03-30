First Berlin Equity Research GmbH

PNE Kaufen

16:44 Uhr

Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) einen Rückgang beim EBITDA auf 55,3 Mio. Euro (GJ 2024: 69,0 Mio. Euro) verbucht. Hintergrund der Entwicklung seien Wertberichtigungen auf die Produktpipeline. Für 2026 rechne PNE mit einem normalisierten EBITDA von 110 bis 140 Mio. Euro, was bei erwarteten Einmaleffekten von ca. 20 Mio. Euro zu einem EBITDA von 90 bis 120 Mio. Euro führen solle. In der Folge reduziert der Analyst das Kursziel auf 12,00 Euro (zuvor: 15,00 Euro), erneuert aber dennoch das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.03.2026, 16:30 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von First Berlin Equity Research GmbH am 31.03.2026 um 14:34 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=31aab8ba9677fcb383553b9d45460656

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.





Bildquellen: PNE