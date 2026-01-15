DAX 25.308 -0,2%ESt50 6.026 -0,2%MSCI World 4.517 +0,0%Top 10 Crypto 12,89 -1,1%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.436 +0,1%Euro 1,1610 +0,0%Öl 63,96 +0,1%Gold 4.604 -0,3%
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- HSBC, Fraport, Amazon, TSMC, NORMA im Fokus
Top News
EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr abgeworfen DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr abgeworfen
PNE Aktie

PNE Aktien-Sparplan
9,30 EUR -0,33 EUR -3,43 %
STU
Marktkap. 741,52 Mio. EUR

Div. Rendite 0,36%
WKN A0JBPG

ISIN DE000A0JBPG2

SMC Research

PNE Kaufen

08:34 Uhr
PNE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
PNE AG
9,30 EUR -0,33 EUR -3,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Trotz mehrerer Projektverkäufe wird PNE nach Darstellung von SMC-Research das EBITDA-Ziel verfehlen, da eine Prüfung der Projektpipeline zu Wertberichtigungen geführt hat. SMC-Analyst Holger Steffen hat sein Kursziel daraufhin reduziert, sieht den fairen Wert aber dennoch deutlich über der aktuellen Notierung.

PNE habe laut SMC-Research das EBITDA-Ziel für 2025, das zwischen 70 und 110 Mio. Euro gelegen habe, voraussichtlich nicht erreicht. Stattdessen sei nach aktuellem Stand mit einem Wert zwischen 45 und 60 Mio. Euro zu rechnen. Ursächlich dafür seien nicht liquiditätswirksame Wertberichtigungen auf Projekte vor allem in Kanada, Spanien und Rumänien, die aus einer Überprüfung der Projektpipeline resultieren, in deren Rahmen alle derzeit erkennbaren Risiken berücksichtigt worden seien. Bereinigt um diese Einmalbelastung hätte das EBITDA zwischen 70 und 80 Mio. Euro gelegen, so die Analysten.

Auch das liege allerdings etwas unter ihrer vorherigen Schätzung (83,5 Mio. Euro). Sie haben infolgedessen ihrer Margenerwartungen für 2026 und die Folgeperioden reduziert, gehen aber nach wie vor davon aus, dass PNE mit dem sukzessiven Ausbau des Portfolios und dem Wachstum des Projekt- und Servicegeschäfts künftig weitere deutliche Ertragsverbesserungen erzielen werde. Das spiegele sich in ihrem aktualisierten Kursziel wider, das trotz einer Reduktion mit 14,10 Euro immer noch deutlich über dem derzeitigen Börsenkurs liege und weiterhin das Urteil „Buy“ rechtfertige.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.01.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 15.01.2026 um 18:20 Uhr fertiggestellt und am 16.01.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-01-16-SMC-Comment-PNE_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte 

Bildquellen: PNE

Zusammenfassung: PNE Kaufen

Unternehmen:
PNE AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
14,10 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
9,72 €		 Abst. Kursziel*:
45,06%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
9,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,61%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

