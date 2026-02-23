DAX 24.974 -0,1%ESt50 6.106 -0,1%MSCI World 4.513 -0,1%Top 10 Crypto 8,1840 -3,2%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.569 -2,1%Euro 1,1789 +0,0%Öl 71,52 +0,0%Gold 5.171 -1,1%
Elmos Semiconductor Aktie

136,80 EUR +8,40 EUR +6,54 %
STU
Marktkap. 2,19 Mrd. EUR

KGV 9,05 Div. Rendite 1,47%
WKN 567710

ISIN DE0005677108

Symbol ELTTF

Warburg Research

Elmos Semiconductor Buy

11:01 Uhr
Elmos Semiconductor Buy
Elmos Semiconductor
136,80 EUR 8,40 EUR 6,54%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 und auch der Ausblick auf 2026 hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Malte Schaumann am Dienstag. Beim Barmittelzufluss hätten sich die Leverkusener aber höhere Ziele gesetzt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
137,80 €		 Abst. Kursziel*:
5,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
136,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,99%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Elmos Semiconductor

11:01 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
03.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
23.01.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

dpa-afx Umsatz leicht gestiegen Elmos Semiconductor-Aktie erklimmt Rekordhoch: Stärkerers Wachstum für 2026 erwartet Elmos Semiconductor-Aktie erklimmt Rekordhoch: Stärkerers Wachstum für 2026 erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Chipkonzern Elmos erwartet stärkeres Wachstum - Kurssprung
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Elmos auf Rekordhoch nach Zahlen und Ausblick
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich zum Start fester
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Erneuter Umsatzrekord in 2025 mit hervorragender Cash-Performance – Starker Ausblick für 2026
finanzen.net TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Aktienrückkaufprogramm startet wie angekündigt am 24. Februar 2026
finanzen.net Ausblick: Elmos Semiconductor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE: New sales record in 2025 with outstanding cash performance – Strong outlook for 2026
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Share buyback program to start as announced on February 24, 2026
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Generational change initiated in the Supervisory Board
EQS Group EQS-CMS: Elmos Semiconductor SE: Publication of capital market information / Share buyback program via the stock exchange
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE is planning to distribute 36 million Euro to shareholders for the fiscal year 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Elmos Semiconductor SE approves share buyback program via the stock exchange of 10 million Euro and dividend proposal of 1.50 Euro per share for fiscal year 2025
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Allocation of 6,000 shares as part of management board remuneration (own shares of the issuer). This is a share-based remuneration with an ...
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Allocation of 18,000 shares as part of management board remuneration (own shares of the issuer). This is a share-based remuneration with an ...
