Elmos Semiconductor Aktie

114,80 EUR -1,80 EUR -1,54 %
Marktkap. 1,98 Mrd. EUR

KGV 9,05 Div. Rendite 1,47%
WKN 567710

ISIN DE0005677108

Symbol ELTTF

Warburg Research

Elmos Semiconductor Buy

10:46 Uhr
Elmos Semiconductor Buy
Elmos Semiconductor
114,80 EUR -1,80 EUR -1,54%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos von 120 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Investorenveranstaltung habe seine positive Einschätzung untermauert, schrieb Malte Schaumann am Dienstag. Das Kursziel steige mit anziehender Wachstumsdynamik 2026./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
114,20 €		 Abst. Kursziel*:
26,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
114,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,31%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Elmos Semiconductor

10:46 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
23.01.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.11.25 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

finanzen.net TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich fester
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX schließt mit Gewinnen
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX am Nachmittag freundlich
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX steigt
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Freitagmittag steigen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Zuteilung von 6.000 Aktien als Vergütungsbestandteil im Rahmen der Vorstandsvergütung (eigene Aktien des Emittenten). Es handelt sich um eine ...
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Allocation of 6,000 shares as part of management board remuneration (own shares of the issuer). This is a share-based remuneration with an ...
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Allocation of 18,000 shares as part of management board remuneration (own shares of the issuer). This is a share-based remuneration with an ...
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE receives B score and thus achieves Management Level in CDP sustainability rating
EQS Group EQS-AFR: Elmos Semiconductor SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Elmos Semiconductor SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Thomas Lehner, sell
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE opens new development site in Brno, Czechia, and strengthens global R&D network for innovative future projects
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE at CES in Las Vegas: Intelligent semiconductor solutions for the mobility of the future
