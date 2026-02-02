RBC Capital Markets

Intesa Sanpaolo Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Pablo de la Torre Cuevas reduzierte seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn 2027 vor allem wegen geringeren Gebühreneinnahmen als gedacht und höheren Kosten als erwartet, was teilweise ausgeglichen werde durch niedrigere Rückstellungen für Kreditkosten. Dies schrieb er am Dienstag nach den Quartalszahlen der Italiener./rob/ajx/ag

