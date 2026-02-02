Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 103,74 Mrd. EURKGV 11,06
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Pablo de la Torre Cuevas reduzierte seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn 2027 vor allem wegen geringeren Gebühreneinnahmen als gedacht und höheren Kosten als erwartet, was teilweise ausgeglichen werde durch niedrigere Rückstellungen für Kreditkosten. Dies schrieb er am Dienstag nach den Quartalszahlen der Italiener./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:24 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Outperform
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,97 €
|Abst. Kursziel*:
17,21%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
6,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,28%
|
Analyst Name:
Pablo de la Torre Cuevas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|08:26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|11.08.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.20
|Intesa Sanpaolo Reduce
|Oddo BHF
|26.03.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.20
|Intesa Sanpaolo verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.20
|Intesa Sanpaolo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)