Was Analysten von der Allianz-Aktie erwarten

Die Allianz-Aktie wurde im Januar 2026 von 5 Analysten analysiert.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 403,20 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 31,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Allianz-Aktie von 371,80 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|350,00 EUR
|-5,86
|30.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|431,00 EUR
|15,92
|23.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|404,00 EUR
|8,66
|21.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|431,00 EUR
|15,92
|15.01.2026
|Deutsche Bank AG
|400,00 EUR
|7,58
|07.01.2026
Redaktion finanzen.net
