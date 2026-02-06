DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.175 -2,5%Euro1,1809 ±-0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Was Analysten von der Allianz-Aktie erwarten

07.02.26 12:56 Uhr
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Allianz-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
387,00 EUR 3,20 EUR 0,83%
Die Allianz-Aktie wurde im Januar 2026 von 5 Analysten analysiert.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 403,20 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 31,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Allianz-Aktie von 371,80 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital350,00 EUR-5,8630.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)431,00 EUR15,9223.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.404,00 EUR8,6621.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)431,00 EUR15,9215.01.2026
Deutsche Bank AG400,00 EUR7,5807.01.2026

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
30.01.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
23.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.2026Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.01.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
17.12.2025Allianz NeutralUBS AG
08.12.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital

