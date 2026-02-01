Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:25 um 0,88 Prozent auf 77.592,25 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 76.914,00 US-Dollar gestanden hatte.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 8,4 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 58,50 US-Dollar am Vortag auf 59,15 US-Dollar nach oben (1,11 Prozent).

Währenddessen wird Ethereum bei 2.278,19 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.266,70 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Bitcoin Cash um 1,63 Prozent auf 524,31 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 515,89 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,38 Prozent auf 1,616 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,594 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 1,48 Prozent auf 402,22 US-Dollar. Gestern war Monero noch 408,27 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2932 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2864 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1769 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1751 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2833 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2847 US-Dollar.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 0,50 Prozent auf 762,83 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 759,03 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1048 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1045 US-Dollar.

Währenddessen legt der Solana-Kurs um 2,03 Prozent auf 102,93 US-Dollar zu. Gestern war Solana noch 100,88 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 0,68 Prozent auf 9,989 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 9,921 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Chainlink-Kurs um 1,31 Prozent auf 9,548 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,424 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 1,58 Prozent auf 1,123 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,105 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.