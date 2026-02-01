DAX24.663 +0,5%Est505.956 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,01 -8,7%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.615 +1,1%Euro1,1864 +0,1%Öl65,92 -6,8%Gold4.765 -2,1%
DAX kämpft sich ins Plus -- Disney vor Chefwechsel? -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Aurubis, Infineon & Co. im Fokus
Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

02.02.26 12:43 Uhr
Krypto-Update: Bitcoin & Co. Bewegungen am Montagmittag | finanzen.net

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
60.370,8939 CHF 867,6056 CHF 1,46%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
65.614,7729 EUR 701,4305 EUR 1,08%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
56.829,8762 GBP 591,3567 GBP 1,05%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.050.498,2930 JPY 111.183,6670 JPY 0,93%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
77.845,0933 USD 931,0898 USD 1,21%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.777,5141 CHF 23,9148 CHF 1,36%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.931,9108 EUR 18,8739 EUR 0,99%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.673,2551 GBP 15,8706 GBP 0,96%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
354.805,5896 JPY 2.946,4895 JPY 0,84%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.292,0110 USD 25,3070 USD 1,12%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
79,8647 CHF 1,8196 CHF 2,33%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
86,8018 EUR 1,6608 EUR 1,95%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
75,1803 GBP 1,4173 GBP 1,92%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
15.941,6093 JPY 281,8883 JPY 1,80%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
102,9813 USD 2,1002 USD 2,08%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,2593 CHF 0,0260 CHF 2,11%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,3687 EUR 0,0233 EUR 1,73%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,1855 GBP 0,0198 GBP 1,70%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
251,3723 JPY 3,9131 JPY 1,58%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,6238 USD 0,0297 USD 1,86%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
592,8007 CHF 5,5863 CHF 0,95%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
644,2920 EUR 3,6879 EUR 0,58%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
558,0304 GBP 3,0346 GBP 0,55%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
118.327,6218 JPY 503,2384 JPY 0,43%
Charts|News

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:25 um 0,88 Prozent auf 77.592,25 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 76.914,00 US-Dollar gestanden hatte.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 8,4 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 58,50 US-Dollar am Vortag auf 59,15 US-Dollar nach oben (1,11 Prozent).

Währenddessen wird Ethereum bei 2.278,19 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.266,70 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Bitcoin Cash um 1,63 Prozent auf 524,31 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 515,89 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,38 Prozent auf 1,616 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,594 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 1,48 Prozent auf 402,22 US-Dollar. Gestern war Monero noch 408,27 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2932 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2864 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1769 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1751 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2833 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2847 US-Dollar.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 0,50 Prozent auf 762,83 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 759,03 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1048 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1045 US-Dollar.

Währenddessen legt der Solana-Kurs um 2,03 Prozent auf 102,93 US-Dollar zu. Gestern war Solana noch 100,88 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 0,68 Prozent auf 9,989 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 9,921 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Chainlink-Kurs um 1,31 Prozent auf 9,548 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,424 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 1,58 Prozent auf 1,123 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,105 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

