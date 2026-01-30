DAX24.665 +0,5%Est505.957 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,01 -8,7%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.615 +1,1%Euro1,1862 +0,1%Öl65,92 -6,8%Gold4.765 -2,1%
Bücher geöffnet

Disney-Aktie legt zu: Gewinnentwicklung überrascht positiv - Umsatz gestiegen

02.02.26 12:45 Uhr
NYSE-Titel Disney-Aktie steigt: Micky Maus-Konzern schraubt Gewinne weiter hoch - Anleger begeistert | finanzen.net

Der Unterhaltungsriese Walt Disney hat vor Beginn des Börsenhandels in den USA seine Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 vorgelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
94,00 EUR -0,57 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im ersten Jahresviertel seines Geschäftsjahres 2026 erzielte Walt Disney 1,63 US-Dollar Gewinn je Aktie, nachdem der Micky Maus-Konzern im Vorjahreszeitraum noch 1,40 US-Dollar je Aktie eingenommen hatte. Experten hatten prognostiziert, dass das EPS im Berichtszeitraum nun auf 1,57 US-Dollar steigen würde.

Der Umsatz des Mediengiganten, zu dem unter anderem Marvel und das Star Wars-Franchise gehören, lag im ersten Quartal bei 25,98 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Disney die Umsatzschätzungen der Analysten, die sich auf 25,70 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Vor einem Jahr hatte der US-Konzern 24,60 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Im vorbörslichen Handel an der NYSE reagiert die Disney-Aktie zeitweise mit mit einem Plus von 2,77 Prozent auf 115,98 US-Dollar auf die Zahlen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

