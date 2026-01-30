DAX24.726 +0,8%Est505.974 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 -8,4%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.684 +1,2%Euro1,1849 ±-0,0%Öl66,26 -6,3%Gold4.788 -1,6%
DAX setzt sich in Gewinnzone fest -- Disney: Gewinn überrascht positiv - Chefwechsel geplant? -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!
Schwieriges Marktumfeld

Krypto-Aktien Strategy, Metaplanet & Co. unter Druck: Anleger ergreifen nach Krypto-Crash die Flucht

02.02.26 13:06 Uhr

02.02.26 13:06 Uhr
Krypto-Beben erfasst die Börse: Verluste von Bitcoin & Co. ziehen NASDAQ- und NYSE-Aktien von Strategy, Coinbase, Block & Metaplanet mit in den Abgrund | finanzen.net

Der Kryptomarkt steht zu Wochenbeginn massiv unter Druck und zieht auch die Aktien von Strategy, Coinbase & Co. mit runter.

• Kryptomarkt mit herben Verlusten
• Panikverkäufe und unsicheres makroökonomisches Umfeld
• Krypto-Aktien rutschen ebenfalls ab

Wer­bung

Kryptomarkt steht unter Druck

Zu Wochenbeginn setzt sich der Abwärtstrend an den Kryptomärkten fort: Der Bitcoin hat seit seinem Rekordhoch im Oktober 2025 um rund 40 Prozent an Wert verloren, und auch andere Digitalwährungen verzeichnen deutliche Rückgänge.

Die Korrektur betrifft jedoch nicht nur Kryptowährungen - auch Gold, Silber und andere Risikoanlagen geraten zuletzt weiter unter Druck. Laut Reuters führte ein breiter Abverkauf bei Edelmetallen zu einer Kettenreaktion, die Panikverkäufe bei Aktien, Derivaten und Kryptoassets auslöste. Die enge Verflechtung der Märkte verstärkt demnach die Abwärtsbewegungen über Anlageklassen hinweg.

Erschwerend kommt ein unsicheres makroökonomisches Umfeld hinzu. Die Nominierung von Kevin Warsh als künftigem Fed-Chef sorge laut Reuters für Verunsicherung, da er eine Bilanzverkürzung der US-Notenbank anstrebt. Diese geldpolitische Straffung gilt als negativ für Bitcoin und andere Kryptowährungen, die bislang von einer expansiven Fed-Politik profitiert hatten.

Wer­bung

Krypto-Aktien sinken mit

Ebenfalls betroffen von jüngsten Ausverkauf sind die Aktien von kryptonahen Unternehmen. Belastet von den Verlusten von Bitcoin, Ethereum & Co. geht es für die Papiere von Strategy, Metaplanet, Coinbase und Block ebenfalls deutlich abwärts.

Die Metaplanet-Aktie sank in ihrem heimischen Handel in Tokio letztlich um deutliche 7,37 Prozent auf 402 Yen. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel geht es jedoch auch für Strategy mit einem Verlust von zuletzt 7,35 Prozent auf 138,70 US-Dollar klar nach unten. Auch die Papiere von Coinbase sinken zwischenzeitlich um 3,97 Prozent auf 187,00 US-Dollar, während es für die Aktien von Block im vorbörslichen NYSE-Handel um 1,17 Prozent abwärts geht auf 59,72 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Block (ex Square) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Strategy, Primakov / Shutterstock.com

