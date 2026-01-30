DAX24.613 +0,3%Est505.945 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9600 -9,1%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.310 +0,6%Euro1,1866 +0,1%Öl66,16 -6,4%Gold4.693 -3,6%
Angst vor Warsh

Aktien von Barrick Mining, Newmont, Anglo American und Co. tiefrot: Edelmetalle reißen Minenaktien mit in die Tiefe

02.02.26 11:17 Uhr
Aktien von Barrick Mining, Newmont, Anglo American und Co. tiefrot: Minenaktien geraten an NYSE und LSE in Abwärtssog der Edelmetalle

Der Kurseinbruch bei den Edelmetallen sorgt am Montag auch für teils deutliche Abgaben bei Anteilsscheinen aus dem Bergbau- und Rohstoffsektor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anglo American PLC
38,50 EUR -0,50 EUR -1,28%
Antofagasta plc
40,88 EUR -1,60 EUR -3,77%
Barrick Mining Corp.
37,33 EUR -1,12 EUR -2,91%
First Majestic Silver
17,25 EUR -0,70 EUR -3,87%
Glencore plc
5,64 EUR -0,04 EUR -0,74%
Pan American Silver Corp.
44,38 EUR -1,10 EUR -2,42%
Rio Tinto plc
76,91 EUR 0,67 EUR 0,88%
Rohstoffe
Goldpreis
4.699,08 USD -166,27 USD -3,42%
Silberpreis
81,72 USD -2,98 USD -3,52%
• Bergbau- und Rohstoffaktien im Abwärtstaumel
• Sorgen vor restriktiverer US-Geldpolitik unter Warsh
• Verkäufe von Spekulanten verschärfen Abwärtstrend

Besonders stark unter Druck stehen zum Wochenstart Minenwerte. So fallen die Aktien von Anglo American an der Börse in London zeitweise um 1,67 Prozent auf 33,51 Pfund, während Anteilsscheine von Rio Tinto daneben um 1,04 Prozent auf 66,68 Pfund nachgeben. Für Aktien des Kupferbergbau-Unternehmens Antofagasta geht es in London zeitweise um 3,13 Prozent Prozent nach unten auf 35,34 Pfund, wobei die Titel anfangs sogar mehr als 6 Prozent verloren hatten. Daneben zeigt sich auch die Glencore-Aktie in Rot und fällt zeitweise um 2,15 Prozent auf 4,89 Pfund.

Auch im vorbörslichen US-Handel kennen zahlreiche Anteilsscheine aus dem Bergbau- und Rohstoffsektor nur eine Richtung: abwärts. So sacken Papiere von Barrick Mining an der NYSE vorbörslich zeitweise um 2,47 Prozent auf 44,66 US-Dollar ab, nachdem sie im Freitagshandel bereits um 12,03 Prozent eingebrochen waren. Anteilsscheine von Pan American Silver geben - nach einem Rutsch um 13,73 Prozent am Freitag - vorbörslich zeitweise um weitere 2,36 Prozent auf 53,31 US-Dollar nach. Ähnlich sieht es auch bei First Majestic Silver aus: Die Aktie sinkt am Montag im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 1,68 Prozent auf 20,49 US-Dollar und knüpft damit an ihre Kursverluste von Freitag an, als sie 17,2 Prozent verloren hatte. Auch die Newmont-Aktie kann sich dem Abwärtsdruck nicht entziehen und zeigt sich vorbörslich zeitweise 1,82 Prozent schwächer bei 110,30 US-Dollar. Am Freitag hatte sie bereits 11,49 Prozent an Wert eingebüßt.

Hintergrund der Kursverluste ist der fortgesetzte massive Preisrutsch bei Gold und Silber zum Wochenstart.

Kevin Warsh als möglicher neuer Fed-Chef löst Flucht aus zinslosen Anlagen aus

Ein dramatischer Preisverfall bei Rohstoffen, vor allem bei Edelmetallen und Industriemetallen, prägt seit kurzem den Ton an den Finanzmärkten. Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung ist laut "Reuters" die Nominiertung von Kevin Warsh als neuer Vorsitzender der US-Notenbank Fed. "Die Entscheidung der Märkte, Edelmetalle parallel zu US-Aktien zu verkaufen, deutet darauf hin, dass Anleger Warsh als restriktiveren Geldpolitiker einschätzen", sagte Vivek Dhar, Rohstoffstratege bei der Commonwealth Bank of Australia (CBA) gegenüber der Nachrichtenagentur.

Warsh gilt laut "dpa-AFX" als "Inflation Hawk", der eher zu einem restriktiveren Zinspfad tendiert, um so die Teuerungsrate in den Griff zu bekommen. Eine restriktive Geldpolitik würde bedeuten, dass die Federal Reserve längerfristig an höheren Zinsen festhält. Höhere Realzinsen schmälern die Attraktivität von nicht verzinslichen Anlagen wie Gold, was eine regelrechte Flucht aus diesen Anlagen auslöste, zumal etwa die Edelmetalle zuletzt überdurchschnittlich gut gelaufen waren.

Der Goldpreis etwa hatte laut Jim Reid von der Deutschen Bank am Freitag mit minus 9 Prozent den größten Tagesverlust seit 2013 hinnehmen müssen, wie "dpa-AFX" berichtet. Zuvor habe die Feinunze die stärkste acht Tage andauernde Rally seit der großen Finanzkrise 2008/2009 erlebt mit immer neuen Preisrekorden. Der Stratege sprach denn auch von "bemerkenswerten Schwankungen bei Edelmetallen", die bei Silber noch stärker waren als bei Gold.

Laut Experten kam der Kursrutsch bei Gold und Silber jedoch nicht ganz überraschend: "Den Sprung über die 5.000er-Marke haben fast alle als typischen Spike in Commodity-Märkten gesehen, dazu kamen erhöhte Margin-Anforderungen", sagte ein Händler laut "Dow Jones Newswires". Spekulanten, die mit Kredit auf einen noch höheren Goldpreis gesetzt hatten, gerieten laut "dpa-AFX" durch den Preisverfall unter Druck und müssen nun Positionen verkaufen, um eine zu große Schieflage zu verhindern. Gerade Hedgefonds können daher gezwungen sein, auch Teile ihrer Anlagen wie Aktien zu veräußern. Damit setzen die Turbulenzen an den Metallmärkten auch Aktienmärkte zumindest vorübergehend unter Druck.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

