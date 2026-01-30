DAX24.613 +0,3%Est505.945 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9600 -9,1%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.310 +0,6%Euro1,1866 +0,1%Öl66,16 -6,4%Gold4.693 -3,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100 adidas A1EWWW Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kämpft sich ins Plus -- Asiens Börsen tiefrot -- Disney vor Chefwechsel? -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Aurubis, Infineon & Co. im Fokus
Top News
IBM: Insider kauft nach robustem Quartalsbericht Aktien für 304.000 USD! IBM: Insider kauft nach robustem Quartalsbericht Aktien für 304.000 USD!
Rheinmetall-Aktie verliert trotz neuem Auftrag - So reagieren RENK, HENSOLDT, TKMS, OHB & CSG Rheinmetall-Aktie verliert trotz neuem Auftrag - So reagieren RENK, HENSOLDT, TKMS, OHB & CSG
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!
Auftag erhalten

Rheinmetall-Aktie verliert trotz neuem Auftrag - So reagieren RENK, HENSOLDT, TKMS, OHB & CSG

02.02.26 11:39 Uhr
Rheinmetall sichert sich Mega-Auftrag für dänische Armee - Aktien auch von RENK, HENSOLDT, TKMS, OHB und CSG aber tiefer | finanzen.net

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat von Dänemark den Auftrag zur Versorgung seiner Armee mit Munition erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CSG Group
30,31 EUR -0,44 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
81,05 EUR -2,25 EUR -2,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OHB SE
249,00 EUR -48,00 EUR -16,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
53,90 EUR -0,40 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.750,50 EUR -26,00 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
96,45 EUR -2,70 EUR -2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der "großvolumige" Rahmenvertrag sei am 30. Januar unterzeichnet worden und habe eine Laufzeit von sieben Jahren, teilte Rheinmetall nicht. Ein konkretes Auftragsvolumen wurde nicht genannt. Der Vertrag umfasst die Versorgung mit mehreren Munitionstypen, darunter Mittelkalibermunition für Schützen- und Flugabwehrpanzer, 120-mm-Munition für Kampfpanzer und 155-mm-Muniton für die Artillerie.

Wer­bung

Das EU- und Natomitgliede Dänemark habe bereits mehrere Tausend Patronen verschiedene Sorten mit einem Auftragswert im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich abgerufen. Im Bereich der 120-mm-Panzermunition werde Rheinmetall über 1.000 Patronen KE-Wuchtmunition liefern. Der Auftragswert liege hier im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Für die Rheinmetall-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 1,74 Prozent auf 1.750,50 Euro abwärts. RENK-Aktie büssen 0,46 Prozent auf 53,80 Euro ein, HENSOLDT verlieren 3,05 Prozent auf 81,10 Euro, TKMS-Titel verlieren 2,23 Prozent auf 96,65 Euro und OHB rutscht sogar um 16,05 Prozent auf 251,00 Euro ab, während Titel der CSG Group an der Euronext 1,00 Prozent auf 30,25 Euro einbüßen.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf CSG Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CSG Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
30.01.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.01.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
20.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.01.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
20.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen