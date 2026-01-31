DAX24.546 ±0,0%Est505.927 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -10,0%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.956 +0,1%Euro1,1850 ±-0,0%Öl65,86 -6,9%Gold4.624 -5,0%
Kursziel gesenkt

Airbus-Aktie tiefer: Jefferies nimmt Herabstufung auf "Hold" vor

02.02.26 09:32 Uhr
Jefferies wird vorsichtiger: Airbus-Aktie nur noch "Hold" - Aktie verliert | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat Airbus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 230 auf 215 Euro gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
191,48 EUR -0,10 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind - mit Renk als neuem "Top Pick". Für den Flugzeugbauer Airbus SE strich sie nach guter Kursentwicklung ihre Kaufempfehlung unter dem Einfluss von Währungseffekten und existierender Geschäftsrisiken.

/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET<

Auf XETRA geht es für die Airbus-Aktie zeitweise 1,13 Prozent auf 191,36 Euro abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX)

mehr Analysen