Großbritannien: Industriestimmung steigt auf den höchsten Stand seit 17 Monaten

LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im Januar etwas stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor stieg um 1,2 Punkte auf 51,8 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die ist der höchste Stand seit 17 Monaten. Zunächst waren 51,6 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Der Indikator liegt damit weiter über der Schwelle von 50 Punkten. Ab hier signalisiert der Indikator wirtschaftliches Wachstum. "Die britische Industrie ist gut ins Jahr 2026 gestartet und zeigt angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen eine ermutigende Widerstandsfähigkeit.", kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson. "Die Produktionsraten und das Auftragswachstum beschleunigten sich, während die neuen Exportgeschäfte zum ersten Mal seit vier Jahren zunahmen, wobei Europa, China und die USA die Hauptabnehmer waren."/jsl/jkr/mis