DAX24.502 -0,2%Est505.921 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -1,0%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.772 -0,2%Euro1,1858 +0,1%Öl66,21 -6,4%Gold4.647 -4,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 BYD A0M4W9 Allianz 840400 adidas A1EWWW CSG Group A420X0 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX reduziert Verluste -- Asiens Börsen tiefrot -- US-Regierung Teil-Shutdown -- Disney vor Chefwechsel? -- Öl, Gold, Silber und Kryptowährungen auf Talfahrt -- Aurubis, Airbus, BVB im Fokus
Top News
Das Comeback Europas: Nutze die Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi! Das Comeback Europas: Nutze die Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!
Halbleiter unter Druck

Aktien von Infineon, ASML, SK hynix und Samsung korrigieren deutlich - Das steckt hinter dem Halbleiterrutsch

02.02.26 09:43 Uhr
Halbleiter-Turbulenzen: Aktien von Infineon, ASML & Co. stürzen ab | finanzen.net

In einem schwachen Börsenumfeld sind die konjunktursensiblen Halbleiterwerte am Montag europaweit unter Druck geraten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.173,60 EUR -32,40 EUR -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BE Semiconductor Industries NV
160,50 EUR -2,40 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
40,51 EUR -0,78 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
160.500,00 KRW -200,00 KRW -0,12%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
909.000,00 KRW 48.000,00 KRW 5,57%
Charts|News|Analysen
Devisen
NEO/CHF (Neo-Schweizer Franken)
2,4383 CHF 0,0045 CHF 0,18%
Charts|News
NEO/EUR (Neo-Euro)
2,6582 EUR 0,0032 EUR 0,12%
Charts|News
NEO/GBP (Neo-Britische Pfund)
2,3019 GBP 0,0016 GBP 0,07%
Charts|News
NEO/JPY (Neo-Yen)
488,3491 JPY 0,0100 JPY 0,00%
Charts|News
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
3,1526 USD 0,0067 USD 0,21%
Charts|News
USD/NEO (US-Dollar-Neo)
0,3172 NEO -0,0007 NEO -0,21%
Charts|News

Infineon-Aktien gaben auf XETRA zuletztg 2,33 Prozent auf 40,64 Euro nach. ASML rutschten in Amsterdam um 3,22 Prozent auf 1,176.40 Euro ab, und BE Semiconductor Industries gaben daneben an der Euronext 3,10 Prozent auf 159.40 Euro nach.

Wer­bung

Bereits in Asien waren zuvor sehr stark gelaufene Papiere aus der Halbleiterbranche eingeknickt: In Südkorea etwa rutschten Samsung um 6,29 Prozent auf 150,400 KRW ab und SK hynix um 8,69 Prozent auf 830,000 KRW.

Auslöser war die Nominierung von Kevin Warsh zum neuen Chef der US-Notenbank Fed durch Präsident Donald Trump. Warsh gilt eigentlich als sogenannter Falke, der eher zu einem restriktiveren Zinspfad tendiert, um so die Inflation in den Griff zu bekommen. Zinssenkungsfantasien erhielten dadurch einen Dämpfer. In der Folge brachen die Preise für Gold und Silber ein - allerdings waren sie zuvor - auch getrieben von immer mehr Spekulanten - auch massiv gestiegen. Börsianer sprechen daher eher vom Ablassen heißer Luft, als von einem echten Trendwechsel.

Spekulanten, die mit Kredit auf einen noch höheren Goldpreis gesetzt hatten, geraten durch den Preisverfall unter Druck und müssen Positionen verkaufen, um eine zu große Schieflage zu verhindern. Gerade Hedgefonds können daher gezwungen sein, auch Teile ihrer Anlagen wie Aktien zu veräußern. Damit setzen die Turbulenzen an den Metallmärkten auch Aktienmärkte zumindest vorübergehend unter Druck.

Wer­bung

Die Analysten von Morgan Stanley blicken derweil fundamental betrachtet positiv auf Infineon und hoben das Kursziel von 45 auf 54 Euro an. Ihre Einschätzung bleibt "Overweight". Die Analysten der US-Bank sehen im Bau und Ausbau von Rechenzentren einen strukturellen Wachstumsmotor für den Chip-Hersteller.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML NV

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, ASML

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
26.01.2026Infineon BuyUBS AG
23.01.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
08.01.2026Infineon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.01.2026Infineon BuyUBS AG
23.01.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
08.01.2026Infineon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen