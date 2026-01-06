Infineon Aktie
Marktkap. 54,46 Mrd. EURKGV 43,32
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Halbleiterindustrie dürfte vor einer starken Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehen, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Start ins neue Jahr scheine sehr gut gewesen zu sein. Zu seinen Sektorfavoriten gehören unter anderem Infineon, während er sich für STMicro und AMS-Osram vorsichtig zeigte./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Infineon Overweight
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
41,58 €
|Abst. Kursziel*:
5,82%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
40,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,32%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
