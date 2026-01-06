DAX 25.127 +0,0%ESt50 5.904 -0,3%MSCI World 4.482 -0,2%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.455 -0,6%Bitcoin 78.245 +0,1%Euro 1,1649 -0,3%Öl 61,61 +2,0%Gold 4.449 -0,2%
Infineon Aktie

40,62 EUR -1,23 EUR -2,93 %
STU
Marktkap. 54,46 Mrd. EUR

KGV 43,32
WKN 623100

ISIN DE0006231004

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Halbleiterindustrie dürfte vor einer starken Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehen, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Start ins neue Jahr scheine sehr gut gewesen zu sein. Zu seinen Sektorfavoriten gehören unter anderem Infineon, während er sich für STMicro und AMS-Osram vorsichtig zeigte./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
41,58 €		 Abst. Kursziel*:
5,82%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
40,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,32%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

