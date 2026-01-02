DAX 24.539 +0,2%ESt50 5.850 +1,0%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,31 +1,8%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.117 +1,3%Euro 1,1685 -0,3%Öl 60,22 -1,0%Gold 4.420 +2,1%
Infineon Aktie

39,35 EUR +1,05 EUR +2,73 %
STU
Marktkap. 49,83 Mrd. EUR

KGV 43,32
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

Bernstein Research

Infineon Outperform

08:31 Uhr
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
39,35 EUR 1,05 EUR 2,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. David Dai bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch für den Chipkonzern. Das Geschäft rund um Power-Chips für KI-Server bleibe der wichtigste Treiber./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Outperform

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
38,34 €		 Abst. Kursziel*:
33,02%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
39,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,61%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

08:31 Infineon Outperform Bernstein Research
01.12.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Infineon Buy UBS AG
27.11.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Infineon Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Infineon auf 'Outperform' - Ziel 51 Euro
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag im Plus
finanzen.net Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt zu
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag im Aufwind
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im DAX
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit Kursplus
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX zum Start mit Gewinnen
Semiconductor Today Infineon adds new packages to CoolSiC MOSFET 750V G2 family
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, sell
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Sale of the shares received as part of the Annual Success Bonus, also to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Transfer of shares as part of the Annual Success Bonus
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Sale of shares as part of the Annual Success Bonus to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Transfer of shares as part of the Annual Success Bonus
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Andreas Urschitz, Sale of shares as part of the Infineon-Short Term Incentive to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Andreas Urschitz, Transfer of shares as part of the Infineon-Short Term Incentive
