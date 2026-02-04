DAX 24.547 -0,2%ESt50 5.960 -0,2%MSCI World 4.499 -0,1%Top 10 Crypto 9,2615 -5,2%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 60.689 -2,2%Euro 1,1789 -0,1%Öl 68,56 -0,6%Gold 4.872 -1,9%
11:31 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 44 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit KI-Chips laufe mit Volldampf, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee der Quartalszahlen. 2027 dürfte stark werden./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,62 €		 Abst. Kursziel*:
18,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,05%
Analyst Name:
Johannes Schaller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

11:31 Infineon Buy Deutsche Bank AG
08:16 Infineon Buy UBS AG
08:16 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Infineon Kaufen DZ BANK
04.02.26 Infineon Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Aktieneinstufung Deutsche Bank AG verleiht Infineon-Aktie Buy in jüngster Analyse Deutsche Bank AG verleiht Infineon-Aktie Buy in jüngster Analyse
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon zieht am Donnerstagvormittag an
finanzen.net Infineon legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Infineon-Aktie rutscht ins Minus: Investitionen wegen starker KI-Nachfrage erhöht - Erwartungen übertroffen
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter
finanzen.net Infineon-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
TraderFox Stocks in Action: Rational, Befesa, PVA Tepla, Infineon, Knorr-Bremse
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Verlusten
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 im Plus
EQS Group EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Infineon makes a successful start to fiscal year 2026 and accelerates AI Investments in view of further increasing market dynamics
Zacks Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Why Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Top Value Stock for the Long-Term
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Great Choice
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Sale of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Transfer of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Sale of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan to cover tax and fees
