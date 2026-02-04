DAX24.405 -0,8%Est505.925 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -5,0%Nas22.905 -1,5%Bitcoin59.001 -4,9%Euro1,1799 -0,1%Öl67,82 -1,6%Gold4.829 -2,7%
EZB-Entscheid im Blick: DAX schwächelt -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Barrick Mining, Peloton, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
SDAX-Wert Stabilus SE-Aktie: Weniger Dividende für Stabilus SE-Aktionäre
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Infineon auf 47 Euro - 'Buy'

05.02.26 12:18 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 44 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bruttomarge verdiene mehr Beachtung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochabend in seinem Resümee des robusten Quartals. Sie sei die entscheidende positive Überraschung gewesen. Aber auch der Ausblick für das Geschäft mit KI-Chips 2027 sei in dieser Höhe unerwartet gekommen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 17:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
12:31Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:31Infineon BuyDeutsche Bank AG
08:16Infineon BuyUBS AG
08:16Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.02.2026Infineon KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12:31Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:31Infineon BuyDeutsche Bank AG
08:16Infineon BuyUBS AG
04.02.2026Infineon KaufenDZ BANK
04.02.2026Infineon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:16Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.02.2026Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

