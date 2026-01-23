DAX24.879 -0,1%Est505.943 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -2,5%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.064 +1,5%Euro1,1847 -0,3%Öl66,04 -0,4%Gold5.087 +2,1%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
SFC Energy: Das Comeback ist angelaufen SFC Energy: Das Comeback ist angelaufen
Aktien von Meta und Co. im Fokus: Social-Media-Verbot bis zum. 15 Lebensjahr in Frankreich? Aktien von Meta und Co. im Fokus: Social-Media-Verbot bis zum. 15 Lebensjahr in Frankreich?
"Top Pick 2026"

Infineon-Aktie vor den Zahlen: Analysten setzen auf Wachstum und technologische Stärke

26.01.26 13:06 Uhr
Infineon-Aktie vor den Zahlen kaufen? Das sagen Analysten und Charts | finanzen.net

Die Infineon-Aktie präsentiert sich zum Jahresauftakt 2026 in robuster Verfassung. Analysten loben Strategie, Wachstumsperspektiven und den konservativen Ausblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
42,15 EUR 0,06 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Jefferies Financial Group
52,20 EUR -1,52 EUR -2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Infineon notiert auf hohem Niveau und zeigt relative Stärke im Halbleitersektor
• Mehrere Banken heben Kursziele an, KI-Geschäft rückt stärker in den Fokus
• Vor den Quartalszahlen bleibt die Aktie im Spannungsfeld zwischen Bewertung und Wachstum

Relative Stärke im Branchenvergleich

Im europäischen Halbleitersektor nimmt die Infineon-Aktie aktuell eine Sonderrolle ein. Laut TradingTreff hat sich der DAX-Konzern nach der Schwächephase im Automobilsektor stabil über der Marke von 40 Euro etabliert und greift wieder nach neuen Höchstständen. Am Montag geht es jedoch zunächst abwärts: Via XETRA stehen Anteilsscheine von Infineon zeitweise 0,31 Prozent tiefer bei 42,17 Euro.

Während andere Chipwerte noch mit den Nachwirkungen von Lagerkorrekturen kämpfen, habe Infineon diese Phase vergleichsweise gut überstanden. Als zentraler Treiber gilt die starke Position bei Leistungshalbleitern aus Siliziumkarbid und Galliumnitrid, die insbesondere für Elektrofahrzeuge unverzichtbar sind.

Zudem geht aus dem Bericht von TradingTreff geht hervor, dass Investoren dem Konzern derzeit eine hohe technologische Dominanz und strategische Klarheit attestieren. Die Aktie konsolidiere damit nicht aus Schwäche, sondern aus einer Position relativer Stärke innerhalb des Sektors.

Analystenlob von Jefferies und Berenberg

Auch von Analystenseite kommt deutlicher Rückenwind. Die Privatbank Berenberg hat ihr Kursziel für Infineon von 41 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Tammy Qiu verweist demnach auf solide Investitionstrends im Halbleiterbereich sowie eine sich leicht erholende Auftragslage. Der Ausblick des Managements auf das Jahr 2026 werde als eher konservativ eingeschätzt.

Zusätzlich hebt Jefferies die Erwartungen an: Laut Börse Express erklärte das Analysehaus Infineon am 25. Januar zum "Top Pick 2026" und nannte ein Kursziel von 52 Euro. Die Experten sehen insbesondere im KI-Geschäft erhebliches Nachholpotenzial und erwarten, dass der Konzern stärker vom KI-Boom profitiert als bislang vom Markt eingepreist.

Wachstumstreiber KI und strategische Weichenstellungen

Ein zentrales Argument für die positive Einschätzung ist das wachsende Engagement im Bereich Künstliche Intelligenz. Demnach rechnet das Infineon-Management im laufenden Geschäftsjahr mit einer Verdopplung der KI-bezogenen Umsätze auf rund 1,5 Milliarden Euro. Damit erweitert der Konzern sein Profil über die klassischen Endmärkte Automobil und Industrie hinaus.

Parallel dazu laufen strukturelle Anpassungen: Der geplante Verkauf des Thailand-Werks soll Ressourcen freisetzen und die Fokussierung auf margenstarke Kernbereiche unterstützen. Aus einem Bericht von Börse Express geht hervor, dass Infineon die Zusammenarbeit mit japanischen Autoherstellern wie Toyota vertieft, um Lieferketten besser abzusichern. Diese Maßnahmen unterstreichen die langfristige Ausrichtung auf Stabilität und Profitabilität.

Kursniveau, Bewertung und Blick auf die Zahlen

Trotz der positiven Impulse bleibt die Bewertung ein zentrales Thema. TradingTreff zufolge wird Infineon aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 20 gehandelt und ist damit kein klassisches Schnäppchen.

Gleichzeitig spiegelt diese Bewertung die Margenstabilität und die vergleichsweise verlässliche Ertragslage wider. Am 4. Februar stehen die Zahlen für das erste Quartal an, die als nächster wichtiger Prüfstein gelten. Marktbeobachter erwarten, dass das Unternehmen die zuletzt hohe Erwartungshaltung mit belastbaren Ergebnissen untermauern muss, um das aktuelle Kursniveau nachhaltig zu rechtfertigen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Jefferies Financial Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images, Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Infineon AG

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
12:06Infineon BuyUBS AG
23.01.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
08.01.2026Infineon OverweightBarclays Capital
