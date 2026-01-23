DAX24.836 -0,3%Est505.937 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -2,5%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.036 +1,4%Euro1,1862 -0,2%Öl66,02 -0,4%Gold5.092 +2,2%
Buy-Rating bleibt

BioNTech-Aktie ist 2026 stark gestartet - Analyst bleibt optimistisch

26.01.26 10:57 Uhr
Biotech-Comeback? Berenberg traut der BioNTech-Aktie an der NASDAQ kräftige Gewinne zu | finanzen.net

2026 ist für Anleger von BioNTech bislang ein Erfolgsjahr. Ein Analyst sieht für die Aktie trotz Gegenwind noch weitere Luft nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
98,80 EUR 0,30 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pfizer Inc.
21,63 EUR -0,08 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• BioNTech-Aktie 2026 deutlich im Plus
• Berenberg bestätigt Kaufempfehlung mit hohem Kursziel
• Onkologie-Fokus und niedrige Bewertungen stützen die Investmentthese

Die BioNTech-Aktie glänzt 2026 mit einem satten Kursplus: Im XETRA-Handel hat der Anteilsschein seit Jahresbeginn bereits 21,57 Prozent gewonnen - dass am Montag ein Minus von zeitweise 0,80 Prozent auf 98,90 Euro an den Kurstafeln steht, ist vor diesem Hintergrund schon fast zu vernachlässigen.

Auch die an der NASDAQ gehandelten ADR-Aktien zeigen ein starkes Momentum: 21,83 Prozent haben Anleger in diesem Jahr bereits an Plus in ihren Depots - vorbörslich notieren die Titel weitere 1,11 Prozent höher bei 117,27 US-Dollar.

Analysten bestätigen hohes Kursziel

Doch geht es nach den Experten der Privatbank Berenberg, ist für die Aktie hier noch deutlich Luft nach oben. Das Team um Analyst Sam England hält an seiner Kaufempfehlung für BioNTech weiter fest und hat das Kursziel bei 155 US-Dollar belassen. Dabei verweisen die Experten aber auch auf deutliches Nachholpotenzial nach einem eher wenig überzeugenden Vorjahr.

2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den Medizintechnik-/Life-Sciences-Sektor gewesen, so die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten US-Politikentscheidungen, anhaltende Wachstumseinbußen des chinesischen Marktes und die allgemeine Konjunkturschwäche die Kurse belastet. Diese Probleme dürften im laufenden Jahr fortbestehen, räumten sie ungeachtet ihres hohen Kursziels ein. In einigen Bereichen, insbesondere im Life-Sciences-Sektor, seien aber erste Anzeichen einer Erholung zu sehen. Zudem befänden sich die Bewertungen vieler Sektorunternehmen auf mehrjährigen Tiefständen, was mittelfristig deutliche Aufwärtschancen eröffne.

Onkologie rückt zunehmend in den Fokus

Das deutsche Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Mainz ist vor allem durch seine mRNA-Technologie bekannt geworden, insbesondere durch deren Einsatz beim COVID-19-Impfstoff BNT162b2 in Kooperation mit dem US-Konkurrenten Pfizer. Der Fokus liegt heute stärker auf Onkologie, Immuntherapien und neuen mRNA-basierten Therapien gegen Krebs und Infektionskrankheiten.

Auf TipRanks haben 15 Experten die Aktie bewertet - 13 davon raten zum Kauf der Aktie, während zwei Analysten ein "Halten"-Rating vergeben haben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 143,50 US-Dollar - und damit deutlich über dem derzeitigen Kursniveau, allerdings ebenfalls deutlich niedriger als die angepeilte Preismarke von Berenberg.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images, Thomas Lohnes/Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
23.01.2026BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
