BioNTech (ADRs) Aktie
Marktkap. 19,95 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2PSR2
ISIN US09075V1026
Symbol BNTX
BioNTech (ADRs) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech nach Studiendaten zum Antikörper Pumitamig auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Globale Daten zu dem Antikörper stützten die bisher für China vermeldeten Ergebnisse, schrieb Harry Gillis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er ist der Ansicht, dass Biontech überzeugende Investmentargumente biete, da die Aktie Zugang zu einigen der vielversprechendsten neuen Therapieformen in der Onkologie-Pipeline ermögliche./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 10:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
$ 150,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 96,54
|Abst. Kursziel*:
55,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 96,75
|Abst. Kursziel aktuell:
55,04%
|
Analyst Name:
Harry Gillis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 139,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|13:16
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:16
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:16
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.24
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.24
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|07.05.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|11.03.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG