DAX stabil -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba im Fokus
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Dienstagmittag entwickeln
BioNTech (ADRs) Aktie

83,65 EUR -0,60 EUR -0,71 %
STU
96,75 USD +1,10 USD +1,15 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 19,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2PSR2

ISIN US09075V1026

Symbol BNTX

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BioNTech (ADRs) Buy

13:16 Uhr
BioNTech (ADRs) Buy
BioNTech (ADRs)
83,65 EUR -0,60 EUR -0,71%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech nach Studiendaten zum Antikörper Pumitamig auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Globale Daten zu dem Antikörper stützten die bisher für China vermeldeten Ergebnisse, schrieb Harry Gillis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er ist der Ansicht, dass Biontech überzeugende Investmentargumente biete, da die Aktie Zugang zu einigen der vielversprechendsten neuen Therapieformen in der Onkologie-Pipeline ermögliche./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 10:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
$ 150,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 96,54		 Abst. Kursziel*:
55,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 96,75		 Abst. Kursziel aktuell:
55,04%
Analyst Name:
Harry Gillis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 139,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BioNTech (ADRs)

13:16 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 BioNTech (ADRs) Neutral UBS AG
04.11.25 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

finanzen.net mRNA-Fusion rückt näher Aktien unter Beobachtung: CureVac-Aktionäre stimmen heute über die Übernahme durch BioNTech ab Aktien unter Beobachtung: CureVac-Aktionäre stimmen heute über die Übernahme durch BioNTech ab
finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger greifen bei BioNTech (ADRs) am Abend zu
finanzen.net Aktien von BioNTech und CureVac vor Ausschlägen? Aktionärs-Votum am Dienstag
finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gibt am Montagnachmittag ab
finanzen.net BioNTech-Aktie unter Druck: Pfizer trennt sich offenbar von gesamter Beteiligung
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Biontech unter Druck - Kreise: Pfizer verkauft restlichen Anteil
finanzen.net BioNTech-Aktie fester: Analyst sieht Potenzial in der neuartigen Kombitherapie
finanzen.net BioNTech (ADRs) präsentierte Quartalsergebnisse
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 151 Dollar
Benzinga Pfizer Seeks To Exit BioNTech Investment After Lucrative Covid Vaccine Run
Benzinga BioNTech Sees Higher 2025 Sales Driven By Bristol Myers Partnership
