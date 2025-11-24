Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BioNTech (ADRs) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech nach Studiendaten zum Antikörper Pumitamig auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Globale Daten zu dem Antikörper stützten die bisher für China vermeldeten Ergebnisse, schrieb Harry Gillis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er ist der Ansicht, dass Biontech überzeugende Investmentargumente biete, da die Aktie Zugang zu einigen der vielversprechendsten neuen Therapieformen in der Onkologie-Pipeline ermögliche./rob/tih/edh

