DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei im Feiertag -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte stärker in die neue Woche starten. So legt der DAX am Montag vorbörslich zeitweise moderat zu, nachdem er am Freitag mit Verlusten ins Wochenende ging.

Der TecDAX beendete die vergangene Woche 0,78 Prozent leichter bei 3.406,15 Einheiten. Der DAX dürfte am Montag mit einer Erholung starten. Damit könnte er wieder über die exponentielle 200-Tage-Linie steigen - eine bedeutende charttechnische Schwelle, die in der vergangenen Woche erstmals seit April unterschritten worden war. Die Unterstützungsmarke von 23.000 Punkten scheint vorerst Bestand zu haben. Am Freitag war der Index zwischenzeitlich noch auf 22.943 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit Mai gefallen. Selbst die starken Quartalszahlen und der optimistische Ausblick des KI-Giganten NVIDIAs konnten die von Zinssorgen belastete Stimmung der Anleger nur kurzzeitig aufhellen. Zum Wochenschluss drehte die zunächst schwache Wall Street allerdings nach dem Ende des europäischen Handels ins Plus und ging mit Gewinnen ins Wochenende. Davon profitierten am Montagmorgen auch einige asiatische Börsen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen verbuchten am Freitag deutliche Abschläge. So startete der EURO STOXX 50 mit einem Verlust und vergrößert diesen im weiteren Handelsverlauf noch. Schlussendlich verabschiedete er sich 0,99 Prozent im Minus bei 5.514,55 Stellen ins Wochenende. Die Erleichterung durch den starken Quartalsbericht von NVIDIA hat sich am Donnerstag schnell als Strohfeuer erwiesen. Nach der massiven Trendwende der wichtigsten US-Indizes spielte sich auch am europäischen Aktienmarkt ein sehr schwacher Freitag an. Nach der ersten Stunde des US-Handels übernahmen am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit die Verkäufer das Regiment. Was als Gewinnmitnahmen begann, endete in den USA nach dem europäischen Handelsende in klaren Verlusten. Gerade nach dem starken Ausblick des KI-Konzerns NVIDIA schienen die Sorgen um Ertragskraft und die Aktienbewertungen des Boomthemas künstliche Intelligenz eigentlich zunächst abgehakt. Aber es kam anders: "Die KI-Bewertungsblase keucht unter ihrem eigenen Gewicht", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Der asiatische Aktienmarkt war dann am Morgen laut Innes in dieselbe Falltür gerutscht. Dafür gebe es nicht den einen bestimmten Grund, eher eine Reihe von Mosaiksteinen. Er nannte unter anderem das hohe Investitionstempo im KI-Bereich, dem die Monetarisierung klar hinterherhinke. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen setzten sich nach einem vorsichtigen Start nach oben ab. Der Dow Jones verbuchte zum Handelsstart minimale Gewinne und baute diese im Handelsverlauf schlussendlich bis auf ein Plus von 1,08 Prozent auf 46.245,41 Punkte aus.

Der NASDAQ Composite stieg zur Startglocke etwas deutlicher. Im Tagesverlauf wechselt er einige Male das Vorzeichen. Er legte zum Handelsende 0,88 Prozent auf 22.273,08 Zähler zu. Die Befürchtung, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) nach dem starken Arbeitsmarktbericht für September vom Vortag bei ihrer Dezember-Sitzung keine weitere Zinssenkung beschließen wird, rückte etwas in den Hintergrund. Tiffany Wilding, Volkswirtin bei Pimco, äußerte sich laut Dow Jones Newswires zur US-Zinspolitik: Keine klaren Signale seien für die US-Zinspolitik vom US-Arbeitsmarkt gekommen. Nach der Veröffentlichung diverser privater Arbeitsmarktdaten sowie des offiziellen Monatsberichts vom Vortag hält Wilding vor allem den überraschenden Anstieg der Arbeitslosenquote im September für ausschlaggebend. Sie fuhr fort: "Falls die Fed im nächsten Monat keine Zinssenkungen vornimmt, halten wir eine Zinssenkung im Januar weiterhin für wahrscheinlich". Im weiteren Tagesverlauf richteten sich die Blicke der Anleger auf neue US-Konjunkturdaten: Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im November nicht so stark eingetrübt wie erwartet. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel um 2,6 Punkte auf 51,0 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken