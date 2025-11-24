DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.522 +0,1%Euro1,1524 +0,1%Öl62,61 +0,2%Gold4.050 -0,4%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens 723610 Tesla A1CX3T
DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei im Feiertag -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende
Ausblick: Abercrombie Fitch gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Abercrombie Fitch gewährt Anlegern Blick in die Bücher
aktualisiert 24.11.25 07:09 Uhr

BHP wagt wohl neuen Versuch bei Anglo American. Übernahme durch BioNTech: CureVac-Aktionäre stimmen am Dienstag ab. United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1. Meta-Aktie im Blick: Kausale Beweise für psychische Schäden vertuscht? IONOS beschließt Aktienrückkaufprogramm.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte stärker in die neue Woche starten.

So legt der DAX am Montag vorbörslich zeitweise moderat zu, nachdem er am Freitag mit Verlusten ins Wochenende ging.
Der TecDAX beendete die vergangene Woche 0,78 Prozent leichter bei 3.406,15 Einheiten.

Der DAX dürfte am Montag mit einer Erholung starten. Damit könnte er wieder über die exponentielle 200-Tage-Linie steigen - eine bedeutende charttechnische Schwelle, die in der vergangenen Woche erstmals seit April unterschritten worden war. Die Unterstützungsmarke von 23.000 Punkten scheint vorerst Bestand zu haben.

Am Freitag war der Index zwischenzeitlich noch auf 22.943 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit Mai gefallen. Selbst die starken Quartalszahlen und der optimistische Ausblick des KI-Giganten NVIDIAs konnten die von Zinssorgen belastete Stimmung der Anleger nur kurzzeitig aufhellen. Zum Wochenschluss drehte die zunächst schwache Wall Street allerdings nach dem Ende des europäischen Handels ins Plus und ging mit Gewinnen ins Wochenende. Davon profitierten am Montagmorgen auch einige asiatische Börsen.

DroneShield-Aktie: Leichte Erholung trotz Shortseller-Druck nach Führungsfragen
21.11.25DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
20.11.25DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen im Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
19.11.25Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street schließt verhalten -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
18.11.25DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
17.11.25DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
