DAX23.192 -0,4%Est505.529 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -6,6%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.553 -3,5%Euro1,1523 -0,1%Öl63,03 -0,3%Gold4.069 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens 723610 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Portfolio im Fokus: In diese US-Aktien hat NVIDIA im 3. Quartal 2025 investiert Portfolio im Fokus: In diese US-Aktien hat NVIDIA im 3. Quartal 2025 investiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Exklusivrechte

Aktie von Canal+ zieht an: Rückenwind von europäischen Fußballrechten

21.11.25 12:51 Uhr
Aktie von Canal+ steigt dank europäischer Fußballrechte | finanzen.net

Die Aktien des französischen Medienkonzerns Groupe Canal Plus (Canal+) bekommen am Freitag in einem schwachen Marktumfeld viel Rückenwind von einer positiven Sportrechte-Überraschung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Canal+
2,68 EUR 0,16 EUR 6,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die in London hauptnotierten Canal+-Aktien legen zeitweise um 6,24 Prozent auf 2,45 Pfund zu.

Wer­bung

Das Unternehmen, das aus der Aufspaltung des Medienkonzerns Vivendi hervorgegangen war, behält in Frankreich bis ins Jahr 2031 die Exklusivrechte an den europäischen Fußball-Klubwettbewerben, darunter die Champions League als Königsklasse.

Experte Christophe Cherblanc von Bernstein Research betonte, das Ergebnis der Ausschreibung übertreffe die optimistischsten Erwartungen. Er sprach von einem "Grand Slam" in Anlehnung an den großen Wurf im Tennis, der in einer Saison für den Gewinn der vier bedeutendsten Tennis-Turniere der Welt steht. In anderen Ländern wie etwa Deutschland oder Großbritannien habe der Streaming-Anbieter Paramount+ aggressiv mitgeboten, doch in Frankreich ändere sich auf Ebene der europäischen Wettbewerbe für viele Jahre nichts am Content. Obendrein erwähnten Experten noch sinkende Kosten für die Rechte positiv.

LONDON (dpa-AFX)/tih/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canal+

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canal+

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DJTaylor / Shutterstock.com, Ohmega1982 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Canal+

DatumMeistgelesen
Wer­bung