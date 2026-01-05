Tesla-Aktie unter Druck: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen.
Die Auslieferungen des Herstellers von Elektrofahrzeugen seien im vierten Quartal sowohl auf Quartalssicht als auch auf Jahressicht um fast ein Sechstel zurückgegangen, schrieb Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie lägen um rund ein Prozent unter den von Tesla erhobenen Markterwartungen.
An der NASDAQ gibt die Tesla-Aktie am Deinstag zeitweise um 2,85 Prozent auf 439,02 US-Dollar nach.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
ZÜRICH (dpa-AFX Broker)
