Auslieferungen enttäuschen

Tesla-Aktie unter Druck: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung

06.01.26 15:37 Uhr
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
372,35 EUR -17,60 EUR -4,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Auslieferungen des Herstellers von Elektrofahrzeugen seien im vierten Quartal sowohl auf Quartalssicht als auch auf Jahressicht um fast ein Sechstel zurückgegangen, schrieb Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie lägen um rund ein Prozent unter den von Tesla erhobenen Markterwartungen.

An der NASDAQ gibt die Tesla-Aktie am Deinstag zeitweise um 2,85 Prozent auf 439,02 US-Dollar nach.

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
12:01Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
22.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
19.12.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12:01Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen