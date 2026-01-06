DAX25.098 +0,8%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,4%Nas23.662 +0,5%Bitcoin78.246 -2,4%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,24 -0,5%Gold4.446 -1,1%
Wettbewerbsbehörde

Alphabet-Aktie fester: EU entscheidet bis Mitte Februar über Milliarden-Übernahme von Wiz

07.01.26 17:07 Uhr
EU-Entscheidung voraus: Milliarden-Deal von Alphabet in Gefahr? NASDAQ-Aktie steigt | finanzen.net

Die EU-Kommission hat sich eine Frist bis zum 10. Februar gesetzt für eine Entscheidung zu Googles geplanter Übernahme des US-Cybersicherheits-Startups Wiz Inc..

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
273,75 EUR 5,70 EUR 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bis dahin wird die Wettbewerbsbehörde laut Mitteilung den 32 Milliarden US-Dollar schweren Erwerb von Wiz durch die Alphabet-Tochter Google entweder genehmigen oder eine eingehende Untersuchung einleiten.

Die Unternehmen hatten ihre Transaktionspläne - die Googles bisher größte Akquisition darstellen würden - im März vergangenen Jahres bekannt gegeben. Damit soll das Cloud-Geschäft des Suchmaschinenkonzerns gestärkt werden. Die US-Kartellbehörden hatten das Geschäft bereits im November genehmigt.

Im NASDAQ-Handel notiert die Alphabet-Aktie zeitweise 1,77 Prozent höher bei 320,13 US-Dollar.

Von Edith Hancock

DOW JONES

In eigener Sache

mehr Analysen