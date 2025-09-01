DAX 23.618 +0,6%ESt50 5.331 +0,8%Top 10 Crypto 15,85 +0,1%Dow 45.232 -0,1%Nas 21.536 +1,2%Bitcoin 96.192 +0,6%Euro 1,1667 +0,2%Öl 67,62 -2,1%Gold 3.559 +0,7%
Alphabet A (ex Google) Aktie

197,06 EUR +16,00 EUR +8,84 %
230,10 USD +18,77 USD +8,88 %
Marktkap. 2,21 Bio. EUR

KGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6F

ISIN US02079K3059

Symbol GOOGL

UBS AG

Alphabet A (ex Google) Neutral

16:21 Uhr
Alphabet A (ex Google) Neutral
Alphabet A (ex Google)
197,06 EUR 16,00 EUR 8,84%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 202 auf 237 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Negativszenario sei damit vom Tisch, lobte Stephen Ju am Mittwoch nach der Entscheidung des US-Richters im Google-Prozess. Der Richterspruch bestätige den Status Quo der Finanzprognosen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 11:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 237,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 229,93		 Abst. Kursziel*:
3,07%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 230,10		 Abst. Kursziel aktuell:
3,00%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 246,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

16:21 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
11:31 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
14.08.25 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
28.07.25 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

