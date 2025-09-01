Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 2,21 Bio. EURKGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 202 auf 237 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Negativszenario sei damit vom Tisch, lobte Stephen Ju am Mittwoch nach der Entscheidung des US-Richters im Google-Prozess. Der Richterspruch bestätige den Status Quo der Finanzprognosen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 11:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 237,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 229,93
|Abst. Kursziel*:
3,07%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 230,10
|Abst. Kursziel aktuell:
3,00%
|
Analyst Name:
Stephen Ju
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 246,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
