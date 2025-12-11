DAX 24.339 +0,2%ESt50 5.773 +0,3%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,41 +2,2%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.786 +0,0%Euro 1,1727 -0,1%Öl 61,16 -0,6%Gold 4.339 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Oracle 871460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX im Plus -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, Canopy Growth & Co. im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
TOP-5-Kursziele der Analysten am 12.12.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 12.12.25
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schneider Electric Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
242,55 EUR +2,70 EUR +1,13 %
STU
226,35 CHF +2,86 CHF +1,28 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 131,48 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860180

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121972

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SBGSF

Deutsche Bank AG

Schneider Electric Buy

12:46 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
242,55 EUR 2,70 EUR 1,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Gael de-Bray ist dem Kapitalmarkttag weiterhin überzeugt, dass der Technologiekonzern mit seinem führenden Portfolio in den Bereichen Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung sowie mit seinen starken Integrationsfähigkeiten eines der am schnellsten wachsenden Industrieunternehmen bleiben wird. Positiv seien Innovationsführerschaft und steigende Renditen, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
242,55 €		 Abst. Kursziel*:
7,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
242,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,19%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
269,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

11:16 Schneider Electric Buy UBS AG
08:36 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
08:21 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
11.12.25 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

TraderFox Meinung Schneider Electric: Ein überzeugendes Investment dank ambitionierter Strategie Schneider Electric: Ein überzeugendes Investment dank ambitionierter Strategie
Dow Jones Schneider Electric-Aktie deutlich höher: Umsatzziel erhöht und Aktienrückkaufprogramm geplant
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor 5 Jahren verdient
TraderFox Stocks in Action: Kion, Siemens Energy, Formycon, Vestas, Schneider Electric
dpa-afx Schneider Electric-Aktie legt zu: JPMorgan hebt Kursziel an und stuft hoch
TraderFox Schneider Electric SE: Hochstufung durch JPMorgan weckt das Kaufinteresse der Investoren!
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net So stuften die Analysten die Schneider Electric-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr angefallen
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Schneider Electric/
Business Times Schneider Electric gears up for tsunami of power demand from AI, EVs, global warming fallout
Business Times Schneider Electric looks to digitalisation, new partners to tackle rapid electrification
PR Newswire Schneider Electric Debuts One Digital Grid Platform to Help Utilities Modernize and Address Energy Costs
PR Newswire Schneider Electric Opens New Energy Manufacturing Facility in Middle Tennessee
PR Newswire Schneider Electric and Energy Solutions Providers Launch U.S. Initiative to Accelerate Resilient Infrastructure
PR Newswire Schneider Electric Reinforces Commitment to Electrical Contractors with Innovation and Thought Leadership at NECA 2025
PR Newswire Schneider Electric Launches EcoCare Advanced+ for Electrical Distribution to Deliver New Levels of Support, Improve Operational Efficiency and Safety
RSS Feed
Schneider Electric S.A. zu myNews hinzufügen