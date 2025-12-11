Schneider Electric Aktie
Marktkap. 131,48 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Gael de-Bray ist dem Kapitalmarkttag weiterhin überzeugt, dass der Technologiekonzern mit seinem führenden Portfolio in den Bereichen Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung sowie mit seinen starken Integrationsfähigkeiten eines der am schnellsten wachsenden Industrieunternehmen bleiben wird. Positiv seien Innovationsführerschaft und steigende Renditen, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Buy
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
242,55 €
|Abst. Kursziel*:
7,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
242,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,19%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
269,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
