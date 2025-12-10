DAX 24.339 +0,2%ESt50 5.773 +0,3%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,41 +2,2%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.786 +0,0%Euro 1,1727 -0,1%Öl 61,16 -0,6%Gold 4.339 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Oracle 871460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX im Plus -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, Canopy Growth & Co. im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
TOP-5-Kursziele der Analysten am 12.12.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 12.12.25
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TotalEnergies Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
55,82 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
65,45 USD -0,21 USD -0,32 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 120,93 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850727

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120271

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TTE

Barclays Capital

TotalEnergies Overweight

12:11 Uhr
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
55,82 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Die Befürchtungen des Marktes hinsichtlich einer Ölschwemme im Jahr 2026 halte sie für unbegründet, schrieb Lydia Rainforth am Donnerstagabend in ihrem Branchenkommentar. Die weltweite Ölnachfrage werde weiterhin unterschätzt, während sich das Wachstum des Nicht-OPEC-Angebots ab dem kommenden Jahr deutlich verlangsamen sollte. Da der Fokus nun wieder auf dem traditionellen Geschäft liege, seien die Ölkonzerne gut positioniert, um von einer Erholung der Ölpreise zu profitieren./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,76 €		 Abst. Kursziel*:
39,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
55,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,73%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

12:11 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
10:16 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
08.12.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 TotalEnergies Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Dow Jones TotalEnergies-Aktie legt zu: Kooperation mit Galp bei Mopane-Feld in Namibia
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Totalenergies auf 'Neutral' - Ziel 55 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Dow Jones TotalEnergies-Aktie steigt: Projektpartner decken fehlende Mittel nach Staat-Rückzug
finanzen.net November 2025: So schätzen Experten die TotalEnergies-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren verdient
Benzinga Peering Into TotalEnergies SE&#39;s Recent Short Interest
EN, TOTAL Namibia: TotalEnergies concludes agreement with Galp to enter as operator in the prolific PEL 83 license, including the Mopane discovery
Financial Times TotalEnergies merger creates largest UK North Sea producer
Financial Times TotalEnergies merger creates largest UK North Sea producer
EN, TOTAL TotalEnergies announces the commencement of trading of its ordinary shares on the NYSE
Zacks Chevron & TotalEnergies Deepen Offshore Exploration Ties in Nigeria
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Palantir Technologies, Philip Morris International, TotalEnergies, Natural Resource Partners and Genie Energy
EN, TOTAL Mozambique LNG: Clarification by TotalEnergies on Financing of the Project
RSS Feed
TotalEnergies zu myNews hinzufügen