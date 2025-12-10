TotalEnergies Aktie
Marktkap. 120,93 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Die Befürchtungen des Marktes hinsichtlich einer Ölschwemme im Jahr 2026 halte sie für unbegründet, schrieb Lydia Rainforth am Donnerstagabend in ihrem Branchenkommentar. Die weltweite Ölnachfrage werde weiterhin unterschätzt, während sich das Wachstum des Nicht-OPEC-Angebots ab dem kommenden Jahr deutlich verlangsamen sollte. Da der Fokus nun wieder auf dem traditionellen Geschäft liege, seien die Ölkonzerne gut positioniert, um von einer Erholung der Ölpreise zu profitieren./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
55,76 €
|Abst. Kursziel*:
39,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
55,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,73%
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
