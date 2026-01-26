Aroundtown-Aktie: Unbefristete Schuldverschreibungen über 750 Millionen Euro begeben
Aroundtown hat unbefristete Schuldverschreibungen über 750 Millionen Euro begeben.
Die Schuldverschreibungen sind mit einem Kupon von 5,125 Prozent versehen, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Die Emission sei auf eine starke Investorennachfrage gestoßen; das Orderbuch sei fast vierfach überzeichnet gewesen, so Aroundtown. Den Emissionserlös will der Immobilienkonzern zur Refinanzierung ausstehender unbefristeter Anleihen verwenden.
